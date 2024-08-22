Таксистів та кур’єрів змусять платити податки: які зміни готує влада

Мінфін готує зміни до оподаткування для онлайн-сервісів Bolt, Uber, Uklon, Glovo. В Кабміні та Раді розглядаються два можливі концепти.

Про це пише Forbes Ukraine.

За першим концептом онлайн-платформи стануть інформаційними агентами і лише передаватимуть дані про доходи користувачів до податкової (таксистів, кур`єрів). Своєю чергою користувачі зможуть зареєструватися як самозайняті та сплачуватимуть 5% податку від свого обороту.

Зазначається, що для цього не потрібно буде вести ФОП чи подавати звітність – достатньо буде відкрити спеціальний рахунок у банку, з якого податки будуть автоматично перераховуватись.

Другий концепт, який просуває очільник фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, передбачає жорсткі умови.

Онлайн-платформи стануть податковими агентами й самі будуть відповідальні за утримання та сплату податків із заробітку своїх користувачів. Наприклад, коли сервіс таксі перераховуватиме водію кошти за замовлення, він повинен буде одразу вирахувати з них податки, а далі сплачуватиме їх у бюджет і звітуватиме перед податковою.

Другий варіант був би легшим в адмініструванні, але самі сервіси не хочуть бути податковими агентами, зазначає видання.

Нагадаємо, Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт щодо підвищення низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився.

Очільник МВФ в Україні Гевін Грей підтримує рішення влади підвищити податки для населення.

В Україні вже 2024 року можуть підняти ставки за основними податками – таке рішення підготували в уряді. А від 2025 року податки підвищать і для фізосіб-підприємців. Мета таких змін – збалансування бюджету, можливість продовжувати оборону України, а також наполягання з боку міжнародних партнерів.

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