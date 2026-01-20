ТСН у соціальних мережах

Тарасов у Давосі: проблеми українського бізнесу почули на міжнародному рівні

Український аграрний підприємець Сергій Тарасов обговорив із Христею Фріланд, яка нещодавно була призначена позаштатним радником Президента України з питань економічного розвитку, питання тиск з боку правоохоронних органів, що, за його словами, стримує інвестиції та розвиток підприємств у період війни.

Про це йдеться в публікації на фейсбук сторінці компанії Сергія Тарасова.

Під час Світового економічного форуму в Давосі український аграрний підприємець Сергій Тарасов зустрівся з Христею Фріланд, яка нещодавно була призначена позаштатним радником Президента України з питань економічного розвитку.

Як зазначив Тарасов, під час розмови він привітав Фріланд із призначенням і озвучив ключові проблеми, з якими сьогодні стикається бізнес в Україні. Серед них — тиск з боку правоохоронних органів, що, за його словами, стримує інвестиції та розвиток підприємств у період війни, та спроба захопити активи його компанії I&U Group у не законний спосіб через сфальсифіковані кримінальні справи.

Підприємець також повідомив, що передав письмове звернення з детальним викладом ситуації та фактами, які, на його думку, потребують перевірки. За словами Тарасова, Христя Фріланд пообіцяла розглянути це питання та відреагувати.

