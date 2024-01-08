Тариф на електроенергію: скільки платитимуть українці за світло 2024 року

Підвищення тарифів може бути вже після опалювального сезону.

Українці до кінця опалювального сезону оплачуватимуть електроенергію за чинними тарифами.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як зазначив міністр, щонайменше до закінчення опалювального сезону за світло споживачі платитимуть за поточними розцінками, тобто 2,64 гривні за кіловат-годину. Він додав, що тарифи так само не залежатимуть від обсягу споживання.

"До кінця опалювального сезону 2023/24 підвищення тарифів для населення не планується", — сказав він.

Нагадаємо:

В Україні за останній рік відбулося значне збільшення вартості житлово-комунальних послуг. Державна служба статистики повідомила, що у середньому тарифи зросли на 13%.

Особливо різко зросла ціна на електроенергію – тариф для споживачів збільшився на 69,7%, досягнувши 2,64 гривні за кВт-год. Раніше, до червня 2023 року, ціни становили 1,44 гривні за кВт-год за споживання до 150 кВт-год на місяць і 1,68 гривні за кВт-год за більшого обсягу споживання.

Крім електроенергії, здорожчали послуги зі збирання сміття (на 8,7%), управління багатоквартирними будинками (на 2,7%), каналізації (на 0,7%) та водопостачання (на 0,8%).

Раніше стало відомо, що в Україні мають підвищити тарифи на газ, опалення і гарячу воду. 2024 року українці платитимуть за газ, гарячу воду і тепло за тими ж тарифами, що були й цьогоріч. Однак після скасування мораторію, яке може відбутись 2025 року, підвищення цін уникнути не вдасться.

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