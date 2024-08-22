Тариф на газ: у Міненерго розповіли, що буде з цінами в опалювальний сезон

Міністр енергетики Герман Галущенко під час Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України анонсував продовження спецзобов'язань щодо постачання газу виробникам теплової енергії до кінця опалювального сезону 2024-2025 років.

Про це пише "Укрінформ".

"Дійсно, 31 серпня закінчується дія "газового" ПСО. Вона буде подовжена до кінця наступного опалювального сезону, тобто до 30 квітня. Відповідний проєкт уже напрацьовано", — сказав Галущенко.

З його слів, газ для зазначених категорій населення міг подорожчати від 1 вересня.

Міністр зазначив, що дію спеціальних обов’язків щодо постачання блакитного палива виробникам теплової енергії буде продовжено до кінця опалювального сезону 2024/2025 років. Таким чином, тариф на газ на потреби тих, хто виробляє теплову енергію залишиться без змін.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть підвищити ціни на газ внаслідок припинення транзиту російського газу через українську газотранспортну систему.

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