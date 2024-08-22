Тариф на газ: у Міненерго розповіли, що буде з цінами в опалювальний сезон

Дія ПСО закінчується 31 серпня.
Міністр енергетики Герман Галущенко під час Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України анонсував продовження спецзобов'язань щодо постачання газу виробникам теплової енергії до кінця опалювального сезону 2024-2025 років.
Про це пише "Укрінформ".
"Дійсно, 31 серпня закінчується дія "газового" ПСО. Вона буде подовжена до кінця наступного опалювального сезону, тобто до 30 квітня. Відповідний проєкт уже напрацьовано", — сказав Галущенко.
З його слів, газ для зазначених категорій населення міг подорожчати від 1 вересня.
Міністр зазначив, що дію спеціальних обов’язків щодо постачання блакитного палива виробникам теплової енергії буде продовжено до кінця опалювального сезону 2024/2025 років. Таким чином, тариф на газ на потреби тих, хто виробляє теплову енергію залишиться без змін.
Раніше стало відомо, що в Україні можуть підвищити ціни на газ внаслідок припинення транзиту російського газу через українську газотранспортну систему.
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