Тариф на газ в Україні: скільки коштуватиме кубометр від 1 травня

У квітні 2024 року добігає кінця термін дії річного тарифу на газ для кінцевих споживачів, запропонованого "Нафтогазом" та іншими постачальниками. Від травня поточний тариф залишиться незмінним: кубометр газу коштуватиме 7,96 грн у провідного постачальника.

Про це пише видання OBOZ.UA.

За даними видання, наразі немає намірів збільшувати тарифи на природний газ. Попри можливість підвищення тарифів у межах чинного законодавства, такі рішення не ухвалюватимуть.

Майже 98% українців є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та купують природний газ за гарантованою ціною 7,96 гривень за кубометр. Мінімальну суму за газ можуть сплачувати ті, хто вчасно погашає заборгованість за комунальні послуги.

Як повідомляють у "Нафтогазі", розмір можливої знижки становить 1%. Щоб її отримати, потрібно за допомогою онлайн-сервісу заплатити газ до 15 числа. Тобто якщо до 15 березня заплатити за газ, який ви використали в лютому, то в платіжці у квітні (за березень) буде знижка в розмірі 1%.

Нагадаємо:

В Україні за останній рік відбулося значне збільшення вартості житлово-комунальних послуг. Державна служба статистики повідомила, що у середньому тарифи зросли на 13%.

Насамперед різко зросла ціна на електроенергію — тариф для споживачів збільшився на 69,7%, сягнувши 2,64 гривні за кВт-год. Раніше, до червня 2023 року, ціни становили 1,44 гривні за кВт-год за споживання до 150 кВт-год на місяць і 1,68 гривні за кВт-год за умови більшого обсягу споживання.

Крім електроенергії, здорожчали послуги зі збирання сміття (на 8,7%), управління багатоквартирними будинками (на 2,7%), каналізації (на 0,7%) та водопостачання (на 0,8%).

Раніше стало відомо, що в Україні мають підвищити тарифи на газ, опалення і гарячу воду. 2024 року українці платили за газ, гарячу воду і тепло за тими самими тарифами, що були й торік. Однак після скасування мораторію, яке може відбутись 2025 року, підвищення цін уникнути не вдасться.

Читайте також: