Тарифи на електроенергію: коли в Україні може знову здорожчати світло

Чинний тариф на світло не змінюватиметься до кінця опалювального сезону.

Тариф на електроенергію не переглядатиметься до 1 травня наступного року.

Про це йдеться у відповіді міністра енергетики України Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка.

"Ціна на електричну енергію для побутових споживачів згідно з Постановою №632 затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатись не буде", – йдеться у документі, який парламентар опублікував на Facebook.

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді натякали на те, що необхідно зняти мораторій на підвищення цін, однак поки що офіційних документів немає.

Водночас раніше було оновлено меморандум із Міжнародним валютним фондом. Там заявлено, що Україні буде надано допомогу в розмірі 8 мільярдів євро, однак один із пунктів передбачає, що необхідно підвищити тарифи на газ і електроенергію для населення.

Від 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію. Найбільше доведеться платити тим, хто використовує бойлери, активно користується варильною поверхнею та іншими електричними приладами.

Тепер платіжка за електроенергію в середньому становитиме 734,4 грн замість попередніх 448,8 грн. Це пов'язано зі зростанням тарифу від 2,64 до 3,32 грн за 1 кВт*год.

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