Тарифи на електроенергію з Нового року в Україні можуть вирости вдвічі: кого це торкнеться

Від 1 січня 2023 року ціни на електроенергію можуть зрости удвічі

Національна енергетична компанія "Укренерго" внесла пропозицію щодо збільшення тарифів на передачу електричної енергії та на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління з 1 січня 2023 року. Обґрунтування такого підвищення тарифів опубліковане на сайті компанії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повинна прийняти остаточне рішення щодо цієї пропозиції.

Якщо рішення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг буде прийняте, тариф на передачу електричної енергії зросте з 345,64 грн/МВт-год. до 636,17 грн/МВт-год. Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК "Укренерго" зросте з 62,13 грн до 207,63 грн/МВт-год.

Тобто тарифи на світло для бізнесу можуть злетіти більш ніж в двічі.

Серед причин підвищення тарифів "Укренерго" вказала суттєве зростання обсягу робіт, їхньої вартості, зростання витрат на сировину, паливо та матеріали, ріст видатків на капітальні інвестиції та оплату праці тощо через значні руйнування енергетичної інфраструктури України.

Підвищення цін на електроенергію для бізнесу буде закладене у собівартість товарів, що призведе до зростання цін та ляже на плечі споживачів.

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