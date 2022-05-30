тарифи на газ у червні

Тарифи на газ: у червні доведеться сплатити від 7,7 до 29,95 гривні за кубометр

Тарифи на газ: у червні доведеться сплатити від 7,7 до 29,95 гривні за кубометр

Постачальники газу озвучили ціни, які почали діяти вже від травня. Майже всі компанії залишили ціни на рівні квітня. Українцям доведеться сплатити за цими тарифами вже у червні. Ціни досить різні, залежно від оператора газового ринку.

Згідно з інформацією Газправди, найнижча вартість газу у постачальника “Еру людям” – 7,7 грн за кубометр.

Більшість компаній продовжують продавати побутовим споживачам газ за ціною від 7,799 грн до 7,99 грн за кубометр. Це такі компанії, як “Енерджі Трейд Груп” (7,799 грн за куб). "Черкасигаз Збут", "Уманьгаз Збут", “Кременчукгаз-Трейдинг”, "Нафтогаз України", “Прикарпат Енерго Трейд”, “Закарпаття Енергозбут”. Низка регіональних газзбутів під брендом "Твій Газзбут" зберегла ціну на рівні 7,99 грн/куб.

8 невеликих приватних газопостачальних компаній продають газ за ціною від 8,00 до 9,99 грн за кубометр (залежно від компанії).

ТОВ "Юніверс Газ" та ТОВ "Асканія Енерджі" продають газ за найвищими цінами - 27,00 та 29,95 грн відповідно.

Водночас 16 газопостачальних компаній узагалі перестали продавати газ побутовим споживачам.

Перелік постачальників такий:

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