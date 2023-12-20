Тарифи на комуналку підскочили на 13%: які послуги здорожчали

В Україні за останній рік відбулося значне збільшення вартості житлово-комунальних послуг.

Державна служба статистики повідомила, що у середньому тарифи зросли на 13%.

Особливо різко зросла ціна на електроенергію – тариф для споживачів збільшився на 69,7%, досягнувши 2,64 гривні за кВт-год. Раніше, до червня 2023 року, ціни становили 1,44 гривні за кВт-год за споживання до 150 кВт-год на місяць і 1,68 гривні за кВт-год за більшого обсягу споживання.

Крім електроенергії, здорожчали послуги зі збирання сміття (на 8,7%), управління багатоквартирними будинками (на 2,7%), каналізації (на 0,7%) та водопостачання (на 0,8%).

Вартість природного газу, гарячої води та опалення залишалася незмінною завдяки запровадженому мораторію минулого року. Споживачі продовжують платити 7,96 гривні за кубометр газу, але варто враховувати додаткові витрати на постачання, що варіюються залежно від регіону.

Раніше стало відомо, що в Україні мають підвищити тарифи на газ, опалення і гарячу воду. 2024 року українці платитимуть за газ, гарячу воду і тепло за тими ж тарифами, що були й цьогоріч. Однак після скасування мораторію, яке може відбутись 2025 року, підвищення цін уникнути не вдасться.

Крім того, українці отримуватимуть третю квитанцію за газ. За що саме доведеться платити - детально читайте у новині.

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