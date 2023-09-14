Тарифи на комуналку: Шмигаль розповів, чого очікувати українцям

Уряд не збирається розглядати питання щодо змін тарифів на тепло та гарячу воду напередодні осінньо-зимового періоду.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми також вирішили, що на ринку природного газу теж не буде жодних змін — постачальники тепла й далі отримуватимуть від "Нафтогазу" обсяги блакитного палива за фіксованою ціною — 7,4 грн за кубічний метр", — сказав прем'єр.

З його слів, це та пільгова ціна, яка дасть змогу не підвищувати тарифи.

"Наразі триває укладання договорів між "Нафтогазом" і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані", — уточнив він.

Раніше стало відомо, що в Україні від 1 липня зросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення – таке рішення 29 червня ухвалила НКРЕКП.

Крім того, українцям повертають гроші за одну з комунальних послуг: як це зробити - читайте у новині.

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