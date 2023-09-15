Тарифи на комуналку: скільки українцям доведеться заплатити взимку

Уряд не збирається розглядати питання щодо змін тарифів на тепло та гарячу воду.

На українців чекає попереду опалювальний сезон. Попри незначне збільшення тарифів, витрати на комуналку цьогоріч таки збільшаться.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Цього сезону найменше пощастило тим, у кого встановлено електричну теплу підлогу та електричні котли. У невеликих населених пунктах вже підвищили тарифи на воду.

Загалом сім'я з чотирьох осіб із газовою плитою та гарячим водопостачанням на місяць в середньому витрачає:

13,2 куб. м газу;

8 куб. м холодної води;

6,4 куб. м гарячої води;

190 кВт*год електроенергії;

1,4 Гкал тепла (середнє споживання).

За цими даними, у Києві минулого року за такий обсяг комунальних послуг сім'я мала платити 626,5 грн за гарячу воду, 2316 за опалення, 273,6 грн за електроенергію, 105 грн за газ, 401 грн за холодну воду. Всього 3721 грн.

Також читайте Заборона імпорту зерна: Дуда підтвердив зустріч з Зеленським

"В Україні нормативи споживання завищені, тобто насправді стільки витрачають ті сім'ї, які не заощаджують комунальні послуги та не дотримуються порад щодо енергоефективності. За рік для киян ціни на комунальні послуги практично не змінилися (за винятком електроенергії). А сума у платіжках для такої родини за рік може зрости на 228 грн", - йдеться у повідомленні.

На що не змінилися тарифи:

на воду у великих містах;

на газ;

на опалення.

На що змінилися тарифи:

на електроенергію;

на воду в невеликих населених пунктах.

Водночас сім'ям у невеликих населених пунктах пощастило трохи менше.

У невеликих населених пунктах, де рішення ухвалює місцева влада без участі НКРЕКУ, водопостачання дорожчатиме. Крім того, зросла вартість і електроенергії.

"Наприклад, у Куликівці Чернігівської області з 2024-го вартість холодної води хочуть підвищити з 85 до 124,1 грн за кубометр (загальна вартість води та водовідведення). Для сім'ї, яка щомісяця витрачає 8 кубів води, витрати збільшаться із 680 до 992,8 грн", - вказано у повідомленні.

Чому тарифи у різних містах різні?

Вартість опалення, гарячої та холодної води відрізняється не лише залежно від міста, а й від району. Відтак, чим тим більше шансів мати низькі тарифи на воду. Це зумовлено тим, що чим більше споживачів, тим легше розподілити втрати, витрати на роботу насосів, зарплати співробітників, матеріали тощо.

"Середні зарплати у Києві вищі, ніж у будь-якому іншому населеному пункті, частина тарифів у столиці значно нижча, ніж у маленьких населених пунктах. Крім того, якщо у Києві вартість води та тепла визначається НКРЕКУ, то у невеликому населеному пункті рішення може ухвалити місцева влада", - пояснюють у повідомленні.

Додамо, що уряд не збирається розглядати питання щодо змін тарифів на тепло та гарячу воду напередодні осінньо-зимового періоду.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.