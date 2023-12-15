Тарифи на комуналку в Україні: коли здорожчають газ, вода, тепло і світло

В Україні мають підвищити тарифи на газ, опалення і гарячу воду. 2024 року українці платитимуть за газ, гарячу воду і тепло за тими ж тарифами, що були й цьогоріч. Однак після скасування мораторію, яке може відбутись 2025 року, підвищення цін уникнути не вдасться.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України.

Ймовірно, тарифи підвищуватимуть у декілька етапів. Мораторій поширений не на всі комунальні послуги. Тарифи на холодну воду і світло можуть підвищити й раніше 2025 року.

"Навіть попри високу соціальну значущість тарифів, яка впливатиме на Кабмін, після скасування мораторію уникнути їхнього підвищення не вдасться. І тарифи доведеться підвищувати до ринкових рівнів", - зазначили у відомстві.

Раніше стало відомо, що українці отримуватимуть третю кватанцію за газ. За що саме доведеться платити - детально читайте у новині.

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