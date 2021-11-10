Тарифи на комунальні послуги не зміняться до кінця опалювального сезону - Зеленський

Тарифи на комунальні послуги не зміняться до кінця опалювального сезону - Зеленський

За рік ціни на енергоносії не здорожчали.

До кінця опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на комунальні послуги в України не змінюватимуться.

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Про це у відеозверненні 10 листопада запевнив президент Володимир Зеленський.

"Попри рекордне зростання, дефіцит і світову енергетичну кризу, тарифи в Україні не зросли. Ціна на газ та тепло для громадян лишилась на рівні 20-го року. Не у 20 разів більше, а так як рівно рік тому, і ці ціни не зміняться до кінця опалювального сезону. Це зовнішні виклики, які на мій погляд, ми долаємо достатньо успішно", - сказав глава держави.

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