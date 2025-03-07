Тарифи на воду після опалювального сезону: скільки платитимуть українці

У деяких містах України тарифи на воду вже зросли або можуть змінитися в березні, оскільки місцева влада має повноваження ухвалювати відповідні рішення.

Підвищення ціни на воду для побутових споживачів може відбутися у тих громадах, де місцева влада виконує такі дії без погодження з НКРЕКП.

Водночас вартість формується з урахуванням низки чинників:

стану обладнання

вартості електроенергії

доступу до водних ресурсів та інших витрат

Тому кінцеву вартість послуг з водопостачання та водовідведення слід уточнювати за місцем проживання.

Формування цін контролює Національна комісія, що регулює сферу енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Однак остаточну вартість водопостачання та водовідведення визначають окремі водоканали, що спричиняє відмінності в тарифах залежно від регіону.

Загалом у квітні та липні 2024 року планували двоетапне збільшення тарифів на воду для споживачів у середньому на понад 12% на першому етапі, а потім більш ніж на 14%.

Що відомо про зростання тарифів у столиці

Жителі столиці України від 1 квітня можуть почати платити за воду на понад 34% більше, а від липня — ще на 15%. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Зокрема, від 1 квітня 2024 року тариф на централізоване водопостачання побутовим споживачам хочуть встановити на рівні 17,57 грн за 1 куб м (без ПДВ), а на централізоване водовідведення — 16,41 грн (без ПДВ). Виходить 33,98 грн за 1 куб м (без ПДВ), або 40,78 з ПДВ.

Від 1 липня 2024 року тариф на централізоване водопостачання хочуть підняти до 21,42 грн за 1 куб м (без ПДВ), на централізоване водовідведення — до 17,66 грн (без ПДВ). Виходить 39,08 грн (без ПДВ), або 46,9 грн із ПДВ.

Наразі тариф на водопостачання в Києві становить 16,164 грн, а водовідведення — 14,220 грн. Разом із ПДВ виходить 30,384 грн. Відтак вартість від 1 квітня може зрости на 34,2%, а від 1 липня — ще на 15%.

Раніше Нацбанк повідомив, що тарифи на комунальні послуги залишаться незмінними 2025 року. Однак від 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

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