Тарифи за платежі через термінали можуть зрости після 1 серпня: з чим це пов’язано

Вартість платежів для клієнтів може зрости на декілька гривень.

Після запровадження Нацбанком обов’язкової верифікації номера мобільного телефону під час транзакцій через термінали самообслуговування тарифи за платежі можуть зрости. Власники терміналів змушені будуть покривати витрати на зв'язок.

Таку думку висловив СЕО торгової мережі City24 Дмитро Гриша в коментарі The Page.

“Вартість платежів для клієнтів може зрости на кілька гривень. Якщо раніше розмір комісії був 12 гривень, то може підвищитися до 13-14”, — припустив він.

Остаточного рішення щодо перегляду тарифів ще немає, однак, за словами фахівця, відправляти смс-повідомлення з платежу — це великі витрати для бізнесу.

“Особливо, якщо врахувати ще й інші витрати: купівлю та обслуговування серверів, додаткове обладнання, моніторинг транзакцій”, — пояснив Дмитро Гриша.

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На його думку, здорожчання торкнеться усіх основних платежів у терміналах.

Як відомо, Національний банк України з 1 серпня 2023 року запроваджує обов'язкову умову, яка передбачає верифікацію номера мобільного телефону під час проведення транзакцій через термінали самообслуговування.

Без верифікації можна буде:

оплачувати комунальні платежі (квартплату та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергію, газ, інтернет, охорону);

оплачувати квитки для залізничних перевезень (включаючи приміські);

оплачувати проїзд у міському та приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду у такому транспорті);

оплачувати проїзд у маршрутках;

поповнювати проїзні та транспортні картки для проїзду у міському та приміському транспорті;

сплачувати податки, штрафи, адміністративні послуги, збори та інші платежі до бюджету.

Нагадаємо, Національний банк України підтримує збереження поточних "воєнних" ставок комісій міжнародних платіжних систем і банків за проведення безготівкових розрахунків.

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