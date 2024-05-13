Тарифи змінюються: що здорожчало протягом останнього року

В Україні відчутно здорожчала комуналка.

Відповідні дані надали у Держстаті.

У період від квітня 2023 року до квітня 2024 року комунальні тарифи зросли на 12,9%. Максимально збільшився тариф на електроенергію – одразу на 69,7%.

Як відомо, від 1 червня 2023 року кіловат-година для побутових споживачів коштує 2,64 грн, тоді як раніше тариф був диференційованим – 1,44 грн та 1,68 грн – в залежности від використаного ресурсу (до 250 кВт-год та більше).

Як здорожчали інші послуги ЖКХ:

ремонт та утримання житла – на 3,2%

управління багатоквартирними будинками – на 5,1%

прибирання сміття – на 1,6%

Вартість інших послуг ЖКГ залишилася незмінною. Уряд заборонив переглядати тарифи на водопостачання та водовідведення, а також на газ, опалення та гарячу воду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло.

Крім того, ми раніше інформували, що Кабмін готує підвищення цін на світло.

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