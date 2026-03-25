Тариф на газ у квітні: скільки платитимуть українці

Ціни на газ.

У квітні клієнти «Нафтогазу» платитимуть за газ 7,96 грн/кубометр — це тариф, який залишається незмінним до кінця наступного місяця.

Про «квітневий» тариф на газ повідомили у НАК «Нафтогаз».

Зауважимо, що квітень 2026-го — останній місяць дії тарифного плану «Фіксований», яким нинішня ціна і передбачена. У компанії зауважують, що рішення про незмінність вартості було ухвалене з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.

Якими будуть цифри в платіжках:

якщо споживання становить 9,9 кубометра (соцнорма на 3 осіб за наявності лише газової плити та централізованого гарячого водопостачання) абонентам «Нафтогазу» доведеться заплатити 78,8 грн;

якщо споживання становить 16,2 кубометра (3 особи за наявності газової плити, але відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового нагрівача) — 128,95 грн;

якщо споживання становить 31,5 кубометра (3 особи за наявності газової плити та газового водонагрівача) — 250,74 грн.

«Перший бізнесовий» повідомив, що газ в Україні може здорожчати. «Нафтогаз» ризикує увійти в наступний опалювальний сезон із браком палива, а це створює реальну загрозу зростання вартості для побутових споживачів. Аналітики наголошують: нинішній тариф не покриває повної собівартості — зокрема витрат на закупівлю, транспортування та зберігання газу.

Водночас у квітні деяким клієнтам ТОВ «Газорозподільні мережі України» надійде третя квитанція за природний газ. У платіжці буде сума до сплати за надання послуги з технічного обслуговування газових мереж будинків. 2026-го така послуга коштує щонайменше 120 грн.

Зауважимо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується купувати газ в Африці.