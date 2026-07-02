Тариф на газ у липні: скільки платитимуть українці

Газ. / © Reuters

Реклама

В Україні наразі працює вісім постачальників газу для населення. Вони оприлюднили тарифи для побутових споживачів, які діятимуть у липні.

Про це повідомило видання «ГазПравда».

Зазначається, що чотири компанії пропонують лише річні тарифні плани. Інші чотири — як річні, так і місячні, вартість яких може змінюватися залежно від ринкової ситуації.

Реклама

Річні тарифи від 1 липні залишаться без змін. Вартість кубометра газу становить від 7,96 до 9,99 грн. Водночас місячні тарифи порівняно з червнем знизилися. Залежно від постачальника, ціна коливається від 8,46 до 27,99 грн за кубометр.

Зазначається, що близько 98% українських домогосподарств (понад 12 млн сімей) користуються послугами ГК «Нафтогаз України». Для її клієнтів тарифний план «Фіксований» із ціною 7,96 грн за кубометр залишатиметься чинним щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Саме річні тарифи є базовими для побутових споживачів. Перехід на місячний тариф можливий лише за бажанням клієнта, а постачальники не мають права самостійно переводити споживачів із річного тарифного плану на місячний.

Ціни на липень:

«Нафтогаз України» та «Тернопільоблгаз Збут» — базова річна ціна становить 7,96 грн;

«Прикарпат Енерго Трейд» — річний тариф становить 7,98 грн;

«Галнафтогаз» (ОККО Контракт) — річна пропозиція зафіксована на рівні 7,99 грн;

«Львівенергозбут» — річна ціна складає 8,20 грн, а от місячна є однією з найвищих і становить 27,40 грн;

YASNO («Київські енергетичні послуги» та «Дніпровські енергетичні послуги») — у цих компаніях і річний, і місячний тарифи однакові та становлять 8,46 грн;

«Ритейл Сервіс» (СвітлоГаз) — пропонує річний газ по 9,99 грн, а місячний комерційний тариф тут є найвищим на ринку — 27,99 грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подовжив дію чинного тарифу на світло для побутових споживачів до 31 жовтня цього року. Таким чином у липні ціна залишається сталою — 4,32 грн за кВт⋅год.

Реклама

Втім, тариф на передавання електроенергії для бізнесу може зрости на 30%. На найближчому засіданні НКРЕКП планують розглянути це питання.

Новини партнерів