Тариф на газ в Україні: скільки треба платити у травні

Газ

В Україні на ринку газу для населення працюють вісім компаній. Чотири з них пропонують лише річні тарифи. Дію річних тарифів продовжили без змін щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Річні тарифи коливаються від 7,96 до 9,99 грн за куб. Базовими для населення є саме річні тарифи.

Скільки треба платити за газ від 1 травня

У травні 2026 року ціна на газ для населення буде такою:

ТОВ «ГК „Нафтогаз України“ — 7,96 грн

ТОВ «Тернопільоблгаз Збут» — 7,96 грн

ТОВ «Прикарпат Енерго трейд» — 7,98 грн

ТОВ «Галнафтогаз» ПП «ОККО Контракт» — 7,99 грн

ТОВ «Київські Енергетичні Послуги» (YASNO) — 8,46 грн

ТОВ «Дніпровські Енергетичні Послуги» (YASNO) — 8,46 грн

ТОВ «Львівенергозбут» — 8,20 грн (базова річна пропозиція); 29,20 грн (комерційна місячна пропозиція)

ТОВ «Рітейл Сервіс» ТМ «СвітлоГаз» — 9,99 грн (базова річна пропозиція); 28,99 грн (комерційна місячна пропозиція)

Комуналка в Україні 2026 — останні новини

За даними Держстату, в першому кварталі 2026 року зросли тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні. Найбільше здорожчали послуги, пов’язані з утриманням житла та обслуговуванням багатоквартирних будинків.

Раніше повідомлялося, що чинний тариф на електроенергію в Україні залишиться незмінним до кінця травня, проте вже на початку літа на громадян може чекати здорожчання.

Наразі основний тариф становить 4,32 грн за кВт год. Для домогосподарств, які використовують електроопалення та споживають до 2000 кВт год на місяць, діє пільгова ставка — 2,64 грн.

Крім того, в Україні готуються до зміни формату платіжок за газ, і нововведення торкнуться всіх побутових споживачів.

