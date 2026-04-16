Тариф на світло в Україні: коли зростуть ціни та скільки платитимемо від травня

Комунальні платежі / © ТСН.ua

Реклама

Чинний тариф на електроенергію в Україні залишиться незмінним до кінця травня, проте вже на початку літа на громадян може чекати здорожчання.

Про це розповів енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в ефірі День.LIVE.

За його словами, у квітні та травні українці продовжуватимуть платити за електрику за чинними розцінками. Наразі основний тариф становить 4,32 грн за кВт год. Для домогосподарств, які використовують електроопалення та споживають до 2000 кВт год на місяць, діє пільгова ставка — 2,64 грн.

Реклама

«В травні вони будуть платити по чинному тарифу. Чому так відбувається? Кейс минулого року. До кінця опалювального періоду, який фактично закінчується 30 квітня, в Україні діє чинний тариф», — пояснив фахівець.

Який механізм зміни тарифу

Навіть якщо Кабінет Міністрів ухвалить рішення про перегляд ціни вже на початку травня, нові цифри в платіжках з’являться не одразу. Законодавство передбачає певний час на публічне обговорення та погодження змін.

Ігнатьєв зазначає, що між рішенням уряду та набуттям чинності новим тарифом має минути повний місяць.

«Потім є місяць на його обговорення, якщо будуть зміни. Тобто, якщо, наприклад, 1 травня уряд вирішить піднімати тариф, то буде ще місяць на його обговорення, і тоді вже новий тариф може вступити в дію через 30 повних днів. Не календарних, повних днів», — підкреслив експерт.

Реклама

За словами доктора технічних наук, саме через таку процедуру підвищення вартості електрики найімовірніше відбудеться з 1 червня. Такий сценарій Україна вже проходила минулого року, коли вартість світла була відкоригована саме на початку літа.

Нагадаємо, «Нафтогаз України» вже виставив рахунки за спожитий у березні газ та закликав споживачів уважно перевіряти реквізити перед оплатою.

У компанії наголошували, що дізнатися суму до сплати можна онлайн — через особистий кабінет, мобільний застосунок або чат-боти. Водночас паперові квитанції надходять пізніше.

Кінцевий термін оплати за газ — 25 квітня. Також споживачів попереджали про зміну банківських реквізитів, тому перед оплатою важливо перевірити їх актуальність, щоб уникнути помилок у платежах.

Реклама

При цьому тариф для клієнтів із планом «Фіксований» залишається незмінним — 7,96 грн за кубометр.

Також, у березні 2026 року в Україні зафіксували прискорення інфляції — її річний рівень зріс до 7,9%.

Як повідомляли у Державній службі статистики, комунальні послуги за рік подорожчали в середньому на 2,1%. Найбільше зросли тарифи на управління багатоквартирними будинками, вивезення сміття та утримання житла.

Водночас ціни на ключові енергоресурси — газ, опалення, гарячу воду, електроенергію та водопостачання — залишилися без змін завдяки дії урядового мораторію на час воєнного стану.