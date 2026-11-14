Тариф на світло від 1 грудня 2026 року: скільки платитимуть українці та хто отримає пільгу

Скільки українці платитимуть за світло 1 грудня 2026 року / © unsplash.com

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Від 1 грудня 2026 року вартість електроенергії для українців залишиться незмінною — 4,32 грн за 1 кВт/год, і щонайменше до кінця 2026 року підвищувати її не планують.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, додавши, що до 30 квітня також подовжили дію пільгового тарифу на рівні 2,64 грн за кВт/год. Однак платити за зниженою ціною зможуть не всі, а лише власники осель з офіційно оформленим електроопаленням та мешканці будинків без газу й централізованого теплопостачання.

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Через що українцям доводиться витрачати на світло більше, ніж потрібно

Навіть у вимкненому стані домашні прилади продовжують тягнути електрику, якщо ви не витягли штекер із розетки, оскільки в цей час техніка працює в режимі очікування.

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«Телевізори, мікрохвильові печі, кондиціонери, пральні машини та інша техніка продовжують споживати невелику кількість електроенергії. Окремо це небагато, але за рік такі витрати можуть бути відчутними», — зазначають у «Прикарпаттяобленерго».

Зазвичай найбільше навантаження на домашню електромережу створюють найпотужніші прилади в будинку. Безумовним лідером тут є електроплита, що витрачає від 4 до 8 кВт/год, а слідом за нею у списку найбільш енергоємної техніки опинилися:

бойлер — 2-3 кВт/год;

кондиціонер — 2,2-3,37 кВт/год;

холодильник — 0,3-0,6 кВт/год.

пральна машина — 2-2,5 кВт/год;

мікрохвильова піч — 1,5-2 кВт/год;

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Від 1 грудня 2026 року клієнти «Нафтогаз України» платитимуть за газ 7,96 грн за кубометр із ПДВ за річним тарифом «Фіксований», який діє до 30 квітня 2027 року. Близько 98% побутових споживачів мають угоди з «Нафтогазом», тоді як для решти ціна залежить від постачальника — річні пропозиції становлять від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, а місячні можуть змінитися з 1 грудня.

Водночас прем’єр Сергій Корецький заявив, що уряд може не нараховувати плату за опалення у разі значних руйнувань інфраструктури, які унеможливлять швидке відновлення теплопостачання. Водночас, за його словами, говорити про застосування такого механізму наразі передчасно.

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