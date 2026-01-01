Тариф на світло від 1 січня 2026 року: скільки заплатять українці

Деякі українці можуть зменшити свої щомісячні витрати, якщо встановлять двозонний лічильник / © pixabay.com

Уряд встановив єдину ціну на електроенергію — 4,32 гривні за кіловат-годину, яка зберігатиметься до 30 квітня 2026 року.

Водночас до завершення опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2026 року, для українців, які користуються електроопалювальними установками, передбачено пільгові умови.

За споживання до 2000 кВт∙год на місяць вони сплачують за зниженим тарифом — 2,64 грн/кВт∙год. За обсяги, що перевищують встановлений ліміт, застосовується стандартна ціна — 4,32 грн/кВт∙год.

Окремі категорії громадян можуть отримувати знижки на оплату електроенергії — від 25% до 100%. Пільги передбачені для осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, пенсіонерів у сільській місцевості та інших соціально вразливих груп населення.

Також українці мають можливість зменшити витрати на електроенергію, встановивши двозонний лічильник. У нічний період — від 23:00 до 07:00 — діє знижений тариф, який становить 2,16 грн за кВт∙год.

Раніше повідомлося, що після закінчення воєнного стану в Україні підвищення тарифів на електроенергію буде поетапним. Підвищення тарифів для бізнесу 2026 року, ймовірно, відбуватиметься у два етапи. Аналогічний підхід застосовуватимуть і для населення після закінчення війни.