Тариф на світло від 1 вересня: скільки коштуватиме кіловат та як можна заощадити

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Від 1 вересня тариф на електроенергію для побутових споживачів не зміниться й далі становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Утім, зменшити щомісячні рахунки цілком реально завдяки встановленню багатозонного лічильника.

Як зазначають у «Львівобленерго», такий прилад фіксує використання електрики залежно від часу доби, що дозволяє сплачувати за нічне споживання за значно нижчими розцінками.

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Коли ви будете користуватися двозонним лічильником, електроенергія спожита від 23:00 до 07:00, обходитиметься вам удвічі меншу суму, тобто 2,16 гривні за кіловат-годину. Впродовж дня, від 07:00 до 23:00, розрахунок проводитиметься за звичайним тарифом 4,32 гривні.

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Тризонний лічильник передбачає ще нижчу нічну ставку: від 23:00 до 07:00 години кіловат-година коштуватиме лише 1,73 гривні. Проте під час найбільшого навантаження на мережу — з 08:00 до 11:00 години та з 20:00 до 22:00 — ціна зросте до 6,48 гривні. В решту часу, а саме з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00, діятиме звичайний базова тариф 4,32 гривні.

Що варто знати українцям про тарифи на електроенергію

Тариф на світло для населення забезпечується механізмом покладення спеціальних обов’язків (ПСО) та наразі залишається без змін. Ця ціна діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Чи будуть переглядати вартість електроенергії надалі, поки невідомо.

Комуналка в Україні — останні новини

Експерти радять переносити роботу енерговитратних приладів, як-от бойлер або пральна машина, на нічний час, щоб заощадити на комунальних платежах. Завдяки двозонному лічильнику вартість електроенергії з 23:00 до 07:00 є вдвічі нижчою, що дозволяє заощадити до 2592 гривень на рік.

Варто зауважити, що українське законодавство передбачає 75-відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг у межах визначених норм споживання для учасників бойових дій та їхні родин. Пільга поширюється на газ, електроенергію, воду, вивезення сміття та опалення.

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