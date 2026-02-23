Тариф на воду 2026 року підвищиться: для кого платіжки зростуть і чому це неминуче

Вода здорожча / © Pixabay

Реклама

В Україні вже скоро можуть піднятися ціни на воду. Щодо тарифів на світло і тепло: підвищення вірогідне вже від 1 червня.

Про це повідомив нардеп Андрій Жупанин.

Водночас він не уточнив, скільки доведеться платити за новими тарифами.

Реклама

Раніше Андрій Жупанин заявляв, що українська влада перебуває під тиском міжнародних партнерів щодо приведення тарифів на комунальні послуги до ринкового рівня.

Водоканали в малих громадах можуть підвищити тарифи на воду, що вже анонсували низка міст і сіл у Чернігівській, Рівненській, Львівській та інших областях.

Тарифи на компослуги — чого очікувати

Нагадаємо, Національний банк України опублікував новий прогноз щодо вартості комунальних послуг. Хоча до кінця опалювального сезону тарифи залишаться стабільними, енергосистема потребує мільярдних інвестицій для відновлення після обстрілів.

У НБУ підкреслюють, що регулятор не має інформації про можливі рішення у тарифній сфері та не залучений до формування тарифної політики. Попри це, у прогнозі враховано технічне припущення щодо можливого підвищення цін на електроенергію для населення.

Реклама

«Невизначеність із масштабами та термінами коригування енергетичних тарифів — ризик для наведеного прогнозу інфляції. Зокрема, значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі може стати джерелом додаткового інфляційного тиску, що вимагатиме значно збільшити субсидії для населення», — йдеться у звіті.

Наразі тарифи залишаються стабільними: газ по 7,96 грн/м³ (зафіксовано до квітня 2026 року), світло — 4,32 грн/кВт-год, а ціни на тепло й воду стримуються чинними обмеженнями.