Тариф за газ у квітні — хто заплатить на тисячу гривень більше

Плата за розподіл природного газу є обов’язковою

У квітні 2026 року деяким клієнтам ТОВ «Газорозподільні мережі України» надійде додаткова, третя, квитанція за природний газ. У ній міститиметься сума до сплати за надання послуги з технічного обслуговування газових мереж будинків, вартість якої залежить від низки факторів.

Чим більшою буде кількість квартир у будинку і менша буде протяжність комунікацій, тим дешевше обійдуться роботи на одну квартиру. У 2026-му найменше така послуга коштує 120 грн.

Водночас, у будинках з невеликою кількістю квартир та розгалуженою системою будинкових газопроводів вартість послуги може сягати 1 000 грн.

Щодо приватних будинків, то там перевіряються газове обладнання, зовнішні та внутрішні газопроводи. У зв’язку з цим ціна буде аналогічною, як і в багатоквартирних будинках. Платити доведеться самостійно власнику приватного житла.

Нагадаємо, такі квитанції запровадило Міністерство енергетики від 29 вересня 2023 року (наказ №292), і вони стосуються проведення операторами газорозподільних мереж моніторингу стану газопроводів у будинках, включно з перевіркою щільності та герметичності.

Вартість послуги залежатиме від кількох чинників, таких як довжина загальних мереж, кількість муфтових з’єднань і кранів у будівлі. Загальна сума буде розділена на кількість мешканців будинку.

Така платіжка приходитиме залежно від віку мереж у будівлі — раз на три або п’ять років:

якщо газовим мережам будинку понад 25 років — раз на три роки

якщо газовим мережам не більше 25 років — раз на п’ять років

