ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
389
Час на прочитання
2 хв

Тариф за газ у квітні — хто заплатить на тисячу гривень більше

Третю платіжку отримають мешканці багатоквартирних будинків за послугу з технічного обслуговування будівель.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Плата за розподіл природного газу є обов’язковою

У квітні 2026 року деяким клієнтам ТОВ «Газорозподільні мережі України» надійде додаткова, третя, квитанція за природний газ. У ній міститиметься сума до сплати за надання послуги з технічного обслуговування газових мереж будинків, вартість якої залежить від низки факторів.

Чим більшою буде кількість квартир у будинку і менша буде протяжність комунікацій, тим дешевше обійдуться роботи на одну квартиру. У 2026-му найменше така послуга коштує 120 грн.

Водночас, у будинках з невеликою кількістю квартир та розгалуженою системою будинкових газопроводів вартість послуги може сягати 1 000 грн.

Щодо приватних будинків, то там перевіряються газове обладнання, зовнішні та внутрішні газопроводи. У зв’язку з цим ціна буде аналогічною, як і в багатоквартирних будинках. Платити доведеться самостійно власнику приватного житла.

Нагадаємо, такі квитанції запровадило Міністерство енергетики від 29 вересня 2023 року (наказ №292), і вони стосуються проведення операторами газорозподільних мереж моніторингу стану газопроводів у будинках, включно з перевіркою щільності та герметичності.

Вартість послуги залежатиме від кількох чинників, таких як довжина загальних мереж, кількість муфтових з’єднань і кранів у будівлі. Загальна сума буде розділена на кількість мешканців будинку.

Така платіжка приходитиме залежно від віку мереж у будівлі — раз на три або п’ять років:

  • якщо газовим мережам будинку понад 25 років — раз на три роки

  • якщо газовим мережам не більше 25 років — раз на п’ять років

Дата публікації
Кількість переглядів
389
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie