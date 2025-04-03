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Тарифна війна Трампа: економіст пояснив, до чого насправді вона призведе
Торгові бар'єри, ймовірно, призведуть до інфляції та економічних негараздів.
Замість очікуваного економічного зростання США митна війна їхнього президента Дональда Трампа може призвести до зростання інфляції та зниження надходжень до державного бюджету.
Про це в ефірі “Київ 24” розповів економіст, ексрадник президента України Олег Устенко.
Дональд Трамп вважає, що збільшення торгових бар'єрів і обмеження імпорту товарів до США стимулюватиме внутрішнє виробництво та створить додаткові робочі місця, проте експерт зазначає, що в короткостроковій та середньостроковій перспективі це може мати негативний вплив на економіку США.
“Замість очікуваного економічного зростання, таке рішення, може призвести до зростання інфляції та зниження надходжень до державного бюджету. Водночас попит на імпортні товари залишатиметься високим, але з вищими цінами, що не дозволить швидко налагодити внутрішнє виробництво”, - пояснив Устенко.
Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп оголосив усьому світу торговельну війну. Загальне мито набуде чинності 5 квітня, а підвищені ставки — 9 квітня.
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