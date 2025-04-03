ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

Тарифна війна Трампа: економіст пояснив, до чого насправді вона призведе

Торгові бар'єри, ймовірно, призведуть до інфляції та економічних негараздів.

Автор публікації
Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Дональд Трамп

Дональд Трамп і мита / © Associated Press

Замість очікуваного економічного зростання США митна війна їхнього президента Дональда Трампа може призвести до зростання інфляції та зниження надходжень до державного бюджету.

Про це в ефірі “Київ 24” розповів економіст, ексрадник президента України Олег Устенко.

Дональд Трамп вважає, що збільшення торгових бар'єрів і обмеження імпорту товарів до США стимулюватиме внутрішнє виробництво та створить додаткові робочі місця, проте експерт зазначає, що в короткостроковій та середньостроковій перспективі це може мати негативний вплив на економіку США.

“Замість очікуваного економічного зростання, таке рішення, може призвести до зростання інфляції та зниження надходжень до державного бюджету. Водночас попит на імпортні товари залишатиметься високим, але з вищими цінами, що не дозволить швидко налагодити внутрішнє виробництво”, - пояснив Устенко.

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп оголосив усьому світу торговельну війну. Загальне мито набуде чинності 5 квітня, а підвищені ставки — 9 квітня.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie