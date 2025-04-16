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ТСН у соціальних мережах

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Тарифна війна Трампа проти Китаю: які мита встановлені на електромобілі і до чого тут Байден

Підвищені митні ставки на деякі товари з Китаю були встановлені Трампом ще під час першого президентського терміну.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Мита на китайський імпорт

Запроваджені Трампом тарифи на деякі товари з Китаю загалом сягають 245% / © ТСН.ua

Білий дім у середу, 16 квітня, уточнив, що мита на рівні 245% встановлені не на весь імпорт з Китаю, а тільки на деякі продукти, такі як електромобілі та шприци. Водночас у пресрелізі зауважили, що це не нове широко поширене мито для Китаю.

Про це повідомляє abcNews.

«В результаті своїх дій у відповідь Китаю тепер загрожує мито на імпорт у США в розмірі до 245%», — йдеться в пресрелізі Білого дому.

У Білому домі також нагадали, що 145-відсоткове мито для Китаю буде додано до тарифів Розділу 301, які є митними ставками для конкретних продуктів, що були раніше встановлені для Китаю за ініціативою президента США Дональда Трампа під час його першої каденції.

Пізніше наступний американський президент, Джо Байден підвищив деякі з цих тарифів. Наприклад, Байден запровадив 100% мита на електромобілі. У поєднанні з новою ставкою 145% від Трампа, загальний розмір мита становить вже 245%.

Нагадаємо, Трамп анонсував низку нових мит на китайські технологічні товари, включно зі смартфонами, ПК та чіпами. Він також заявив, що ініціює розслідування торгівлі напівпровідниковим сектором національної безпеки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
71
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