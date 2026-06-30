Тарифи на електроенергію хочуть підняти на 30%: кому доведеться платити більше

Тарифи на електроенергію хочуть підняти / © ТСН.ua

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Тариф на передачу електроенергії для бізнесу може зрости на 30%. Саме це питання розглядатимуть найближчими днями на засіданні НКРЕКП.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Кучеренко в ефірі Вечір.LIVE.

Чи піднімуть тарифи на передачу електроенергії для бізнесу на 30%

Для українського бізнесу готують суттєве підвищення тарифу на передачу електроенергії — вартість послуги може підскочити одразу на 30%.

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Відповідне питання Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує винести на розгляд під час свого найближчого засідання.

За словами парламентаря, це рішення безпосередньо зачепить комерційний сектор, тоді як для побутових споживачів тарифи на електроенергію мають залишитися без змін.

«Тариф „Укренерго“ має зрости з 70 до 90 копійок за кіловат-годину. Для населення нічого не зміниться — тариф 4,32 грн за кВт-год залишиться незмінним. Але бізнес заплатить додатково близько 30 млрд грн на рік», — каже Кучеренко.

Окрім цього, Олексій Кучеренко зазначив, що паралельно з цим процесом в Україні можуть підвищити тарифи на розподіл електроенергії для операторів систем розподілу — тобто обленерго.

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Подібні кроки, на думку нардепа, неминуче спровокують новий виток інфляції, оскільки підприємства будуть змушені компенсувати додаткові витрати на комунальні послуги коштом кінцевих споживачів.

«Усе це ляже на бізнес, а потім буде закладено у вартість товарів і послуг. Дива не буває — це запустить ланцюгову реакцію зростання цін», — підсумував депутат.

Тарифи на комунальні послуги: останні новини

Нагадаємо, у червні 2026 року в Україні відбувся перегляд вартості житлово-комунальних послуг, внаслідок чого тарифи на водопостачання та водовідведення в деяких регіонах зросли у 2–3 рази, подекуди перевищивши 100 грн за кубометр.

Головним поштовхом до цього стало набуття чинності Закону №4777-ІХ, який передав повноваження щодо формування тарифів від НКРЕКП до місцевих громад. Отримавши право самостійно визначати вартість послуг, органи місцевого самоврядування почали масово коригувати ціни відповідно до реальних витрат підприємств.

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Абсолютним рекордсменом за рівнем цін став Павлоград із тарифом 113 грн за кубометр. Значне підвищення також зафіксоване або заплановане в інших містах: у Тернополі — 99 грн, Ужгороді — понад 96 грн, Кривому Розі — близько 78 грн, Луцьку — 73 грн, Чернівцях — 63,5 грн та Одесі — зростання майже у 2,7 раза.

У Києві та Львові остаточних рішень ще не ухвалено.

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