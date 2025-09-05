ТСН у соціальних мережах

687
1 хв

Тарифи на електроенергію в Україні зростуть до 6 грн/кВт-год: коли готуватися до змін

Україна зберігає одні з найнижчих тарифів на електроенергію в Європі. Однак уже 2026 року уряд може переглянути тарифи для побутових споживачів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вартість електроенергії зросте

Вартість електроенергії зросте / © Associated Press

Від 2026 року ціни на електроенергію для побутових споживачів (від грудня до грудня відповідних років) щорічно зростатимуть на 15% (плюс-мінус 5%).

Про це йдеться в листі Мінекономіки №3011-02/30287-03 з уточненими сценарними умовами функціонування економіки на 2026-2028 роки, повідомляє Економічна правда.

Зокрема, ціни на електроенергію для домогосподарств можуть щорічно зростати на 15% із коливанням 5%, тобто підвищення фактично складе від 10% до 20% щороку.

Тим часом національний енергорегулятор НКРЕКП затвердив підвищення тарифів на розподіл електроенергії для низки операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) після коригування структури тарифів за результатами перевірок їхньої діяльності у попередні роки. Метою підвищення є спрямування коштів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго» та підготовку до опалювального сезону.

Наразі тариф для населення становить 4,32 грн за кВт-год, а нічний тариф — 2,16 грн за кВт-год. За прогнозом, якщо темпи здорожчання збережуться, до кінця 2028 року базова вартість електроенергії може перевищити 6 грн за кВт-год.

