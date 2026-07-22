Тарифи на газ та світло: у Міненерго зробили офіційну заяву щодо можливого підвищення

Міненерго зробило заяву щодо тарифів на газ та світло / © ТСН.ua

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Останнім часом у мережі почала ширитися інформація про те, що оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом нібито жорстко фіксує підняття цін на комунальні послуги з 2027 року. У Міненерго наголошують, що в документі йдеться виключно про підготовку аналітичної дорожньої карти реформи енергетичного сектора, а не про миттєве рішення змінити цифри в платіжках.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Мораторій діятиме до кінця війни

За словами представників міністерства, принципова позиція уряду залишається незмінною: в Україні продовжує діяти суворий мораторій на підвищення тарифів, а перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після закінчення воєнного стану.

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Окрім того, головним пріоритетом у підготовці нової дорожньої карти є створення потужної системи соціального захисту.

«Механізм посиленого соціального захисту — розширені субсидії та адресна підтримка вразливих домогосподарств — має запрацювати ще до будь-яких тарифних змін», — наголосили у відомстві.

Таким чином, урядовці запевняють, що документ з МВФ лише описує можливі напрями реформування енергосектору, але не містить жодних прямих зобов’язань підвищувати тарифи під час дії воєнного стану.

«Космічні масштаби»: скільки насправді коштує кіловат

Попри обіцянки уряду, експерти попереджають, що реальна вартість електроенергії набагато вища за ту, яку сьогодні сплачують побутові споживачі. Наразі держава штучно утримує тариф на рівні 4,3 грн, щоб захистити населення, однак критична інфраструктура вже зараз змушена купувати ресурс за значно вищими цінами.

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«Якби зараз відпустили й зробили ринкову ціну для населення — вона б мінімум 10-12 гривень була», — пояснив народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко в ефірі «Київського часу».

За словами політика, нинішня сума в 4,3 грн складається з реальної собівартості атомної енергії та накруток за транспортування від «Обленерго» й «Укренерго». Він також додав, що сьогодні між великим бізнесом та бюджетними підприємствами розгорнулася справжня боротьба за доступ до дешевої електрики від державного «Енергоатома», але пільгових кіловатів критично не вистачає.

Позиція МВФ щодо українських тарифів

Варто нагадати, що раніше стало відомо, що МВФ пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже 2027 року, щоб залучити приватні інвестиції, необхідні для відновлення зруйнованої інфраструктури.

Згідно з оновленим меморандумом, до кінця лютого 2027 року влада зобов’язалася провести комплексну оцінку чинних механізмів підтримки споживачів, що має допомогти визначити найефективніші способи захисту соціально вразливих домогосподарств перед майбутньою лібералізацією цін.

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