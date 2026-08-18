Тарифи на газ від 1 вересня 2026 року: якими вони будуть

Тарифи на газ

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У вересні для більшості українських споживачів газу вартість блакитного палива залишатиметься незмінною. Клієнти ГК «Нафтогаз України», які становлять близько 98% побутових споживачів, і надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр газу.

Як повідомили у «Нафтогазі», така ціна передбачена тарифним планом «Фіксований». Його дію продовжено до 30 квітня 2027 року, тому найближчим часом підвищення розцінок очікувати не слід. Розраховуватися за спожитий газ потрібно щомісяця у звичному порядку — до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.

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Дія тарифного плану для конкретного споживача може завершитися раніше лише в індивідуальному порядку, якщо він вирішить перейти на інший тарифний план. Скористатися фіксованою ціною можуть не лише чинні споживачі компанії, а й нові клієнти, які під час оформлення заяви на приєднання оберуть відповідний тарифний план.

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Загальна ситуація з комунальними тарифами та інфляцією

Тим часом в Україні прискорилося зростання цін, у липні 2026 року річний рівень інфляції становив 7,7% проти 7,2% у червні. Серед іншого, здорожчали комунальні послуги. За рік — з липня 2025-го по липень 2026-го — тарифи зросли загалом на 4,5%.

Втім, подорожчали не всі послуги. Вартість електроенергії залишилася на колишньому рівні, і у вересні українці платитимуть за світло за чинним тарифом 4,32 грн за 1 кВт·год (підвищення тарифів не слід очікувати принаймні до середини осені — 31 жовтня). Водночас за даними Держстату суттєво зросли ціни на інші послуги:

Водопостачання — на 52,1%

Каналізацію — на 48,8%

Вивіз сміття — на 16,2%

Оренду житла — на 11,2%

Утримання та ремонт житла — на 6,3%

Послуги з управління багатоквартирними будинками — на 5,8%

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