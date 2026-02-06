Тарифи на компослуги в Україні можуть зрости: звіт НБУ

Компослуги / © ТСН.ua

Національний банк України опублікував новий прогноз щодо вартості комунальних послуг. Хоча до кінця опалювального сезону тарифи залишаться стабільними, енергосистема потребує мільярдних інвестицій для відновлення після обстрілів.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

Тарифи на компослуги — чого очікувати

Нацбанк у звіті зазначає, що до завершення нинішнього опалювального сезону тарифи на електроенергію, газ, опалення та гаряче водопостачання залишатимуться без змін.

Водночас у документі звертається увага на зростання фінансових потреб для відновлення енергосистеми після масованих обстрілів, що підвищує ймовірність поступового та поетапного коригування окремих тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

«Водночас з огляду на зростання потреб у фінансуванні відновлення енергосистеми після масованих обстрілів зросла ймовірність подальшого поступового та поетапного приведення частини з цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів», — сказано в документі.

Зростання цін на електроенергію

У НБУ підкреслюють, що регулятор не має інформації про можливі рішення у тарифній сфері та не залучений до формування тарифної політики. Попри це, у прогнозі враховано технічне припущення щодо можливого підвищення цін на електроенергію для населення.

«Невизначеність із масштабами та термінами коригування енергетичних тарифів — ризик для наведеного прогнозу інфляції. Зокрема, значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі може стати джерелом додаткового інфляційного тиску, що вимагатиме значно збільшити субсидії для населення», — йдеться у звіті.

Разом із тим регулятор зауважує, що тривале відкладання рішень щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги сприятиме стримуванню інфляції, однак негативно позначатиметься на фінансовому стані державних енергетичних компаній.

«Це посилюватиме ризики нестабільності енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, яка потребує термінового масштабного відновлення, водночас посилення цінового тиску лише відтерміновуватиметься на майбутнє», — сказано у документі.

Нагадаємо, українська влада під тиском МВФ змушена готуватися до скасування спеццін та переходу на ринкові тарифи на комунальні послуги, оскільки бюджет не має коштів на дотації. За словами нардепа Андрія Жупанина, хоча партнери наполягають на реформі, перехід до ринкових цін планується лише після завершення бойових дій з обов’язковим впровадженням системи субсидій. Наразі тарифи залишаються стабільними: газ по 7,96 грн/м³ (зафіксовано до квітня 2026 року), світло — 4,32 грн/кВт-год, а ціни на тепло й воду стримуються чинними обмеженнями.