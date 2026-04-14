Тарифи на комуналку значно зросли: що найбільше здорожчало у березні

У березні 2026 року ціни в Україні почали зростати швидше — річна інфляція піднялася до 7,9%. Зокрема здорожчала комуналка, яка за рік зросла в ціні в середньому на 2,3%.

Про це повідомили у Державній службі статистики.

Лідери здорожчання серед послуг ЖКГ

Найбільш суттєве зростання вартості продемонструвала сфера управління багатоквартирними будинками — тарифи тут піднялися на 13,8% за рік (зокрема на 0,8% лише за останній місяць).

Також зафіксовано зростання цін на інші сервіси:

вивезення сміття подорожчало на 3,9% за рік (на 1,2% за місяць);

утримання та ремонт житла зросли у ціні на 3,6% за рік (на 0,8% за місяць).

Як змінилися ціни на комунальні послуги. / © Скріншот

На які послуги ціни не змінилися

Попри загальну тенденцію зростання, вартість низки ключових енергоресурсів та послуг залишилася на попередньому рівні. Зокрема, ціни не змінилися на:

природний газ;

опалення та гарячу воду;

водопостачання та каналізацію;

електроенергію.

Стабільність тарифів на газ, опалення та гарячу воду забезпечується дією урядового мораторію, який триватиме до завершення воєнного стану.

Тарифи на комунальні послуги в Україні — останні новини

Нагадаємо, цьогоріч в Україні сильно здорожчала комуналка. Однак платити її доведеться не всім. Деяким українцям скасували оплату комунальних послуг. Хто може не платити за комуналку і як цього домогтися — читайте у матеріалі далі.

Раніше ми писали, в Україні борги за комуналку не зникають автоматично, але їх можна частково списати за певних умов.

Також в Україні прогнозують поетапне підвищення тарифів на комунальні послуги від 2026 року.