Тарифи на комуналку значно зросли: що найбільше здорожчало у березні
В Україні здорожчали комунальні послуги та зросла інфляція до 7,9% у березні 2026 року.
У березні 2026 року ціни в Україні почали зростати швидше — річна інфляція піднялася до 7,9%. Зокрема здорожчала комуналка, яка за рік зросла в ціні в середньому на 2,3%.
Про це повідомили у Державній службі статистики.
Лідери здорожчання серед послуг ЖКГ
Найбільш суттєве зростання вартості продемонструвала сфера управління багатоквартирними будинками — тарифи тут піднялися на 13,8% за рік (зокрема на 0,8% лише за останній місяць).
Також зафіксовано зростання цін на інші сервіси:
вивезення сміття подорожчало на 3,9% за рік (на 1,2% за місяць);
утримання та ремонт житла зросли у ціні на 3,6% за рік (на 0,8% за місяць).
На які послуги ціни не змінилися
Попри загальну тенденцію зростання, вартість низки ключових енергоресурсів та послуг залишилася на попередньому рівні. Зокрема, ціни не змінилися на:
природний газ;
опалення та гарячу воду;
водопостачання та каналізацію;
електроенергію.
Стабільність тарифів на газ, опалення та гарячу воду забезпечується дією урядового мораторію, який триватиме до завершення воєнного стану.
Тарифи на комунальні послуги в Україні — останні новини
Нагадаємо, цьогоріч в Україні сильно здорожчала комуналка. Однак платити її доведеться не всім. Деяким українцям скасували оплату комунальних послуг. Хто може не платити за комуналку і як цього домогтися — читайте у матеріалі далі.
Раніше ми писали, в Україні борги за комуналку не зникають автоматично, але їх можна частково списати за певних умов.
Також в Україні прогнозують поетапне підвищення тарифів на комунальні послуги від 2026 року.