Тарифи на світло в Україні можуть зрости: прогноз НБУ

У Національному банку України припускають, що вже 2026 року тарифи на електроенергію можуть зрости через значні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури країни.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

Як зазначають у Нацбанку, після стабілізації економічної ситуації в Україні тарифи на окремі комунальні послуги поступово наближатимуться до ринково обґрунтованих рівнів.

Також експерти НБУ прогнозують, що 2026 року відбудеться часткове підвищення цін на електроенергію для населення, що пов’язано з потребою у фінансуванні відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів.

У звіті наголошується, що посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру та видобувні потужності наприкінці третього кварталу суттєво збільшили ризики дефіциту електроенергії. Саме тому Україні довелося збільшити імпорт електроенергії та газу, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону.

Наразі в НБУ очікують, що в четвертому кварталі 2025 року та на початку 2026 року економіка працюватиме в умовах дефіциту електроенергії на рівні 4-6%.

«‎У 2026 році оцінку дефіциту е/е підвищено до 3% у середньому за рік. Це матиме негативний вплив на економічну активність"‎, — зазначено у звіті Нацбанку.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко запевнила, що тарифи на електроенергію цієї зими (протягом опалювального сезону) не зміняться. Уряд продовжив дію механізму ПСО (покладання спеціальних обов’язків) до 30 квітня 2026 року. Це означає, що побутові споживачі продовжать платити 4,32 грн за кВт/год.