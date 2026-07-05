Тарифи на воду підняли: у ПФУ повідомили, чи потрібно звертатися за новою субсидією

Чи збільшать субсидії після підвищення тарифів / © ТСН.ua

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З 1 липня 2026 року в низці регіонів України зросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Це підвищення прямо вплине на розміри субсидій, які отримують українці. Та чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду з повідомленням про нові тарифи?

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Чи потрібно переоформлювати субсидію після підвищення тарифів на воду

У Пенсійному фонді України повідомили, що звертатися особисто за зміною субсидії після підвищення тарифів на воду не потрібно.

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Оскільки нові тарифи набули чинності у багатьох областях — зокрема, на Вінниччині кубометр води тепер обходиться споживачам у 81,01 грн, — державну допомогу переглянуть також автоматично.

У ПФУ наголосили, що будь-яке подорожчання комуналки обов’язково тягне за собою перегляд розмірів державної допомоги. Тобто тим українцям, які мають право на субсидію, не доведеться платити набагато більше. Натомість збільшиться розмір державної компенсації.

«Якщо вартість житлово-комунальних послуг зростає, розмір субсидії переглядається. Водночас отримувачам субсидії не потрібно звертатися до Головного управління Пенсійного фонду України — перерахунок здійснюється автоматично», — йдеться в повідомленні.

Щойно фахівці ПФУ отримають офіційні дані про зміну вартості послуг, вони проведуть перерахунок самостійно.

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Якщо домогосподарство має право на державну підтримку, новий розмір субсидії вирахують уже на основі актуальних тарифів та суми обов’язкового платежу для цієї конкретної родини.

Також у відомстві підготували нову інфографіку, де наочно показано механізм впливу змінених цін на суму компенсацій. Отже, головне правило для субсидіантів залишається незмінним — жодних додаткових заяв писати не треба, перерахунок відбудеться автоматично.

Тарифи на світло з 1 червня

Нагадаємо, що для українських побутових споживачів вартість електроенергії залишається незмінною — чинна ставка 4,32 грн за кіловат-годину діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року згідно з рішенням Кабінету Міністрів.

Пільгові умови передбачені в опалювальний сезон (з 1 жовтня до 30 квітня) для будинків з електроопаленням та без підключення до газу. За споживання до 2 000 кВт·год на місяць вони сплачуватимуть знижений тариф — 2,64 грн за кВт·год, а за все, що понад цей ліміт, — стандартні 4,32 грн за кВт·год.

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Також діє диференціація для власників тризонних лічильників. У нічний час (з 23:00 до 7:00) тариф становить 1,73 грн за кВт-год, у пікові години (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) — 6,48 грн за кВт-год, а в решту часу — базові 4,32 грн за кВт-год.

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