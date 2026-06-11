Тарифи на воду ростуть по всій Україні: в одному з міст перевищили 100 грн за куб

Тарифи на воду ростуть

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У червні 2026 року в Україні відбувся перегляд вартості житлово-комунальних послуг, що призвело до чергового підвищення тарифів для населення. Найбільш відчутним став стрибок цін на водопостачання та водовідведення. У багатьох населених пунктах суми в платіжках збільшилися у 2-3 рази, а в окремих регіонах вартість 1 кубічного метра води вже перетнула психологічну позначку в 100 гривень.

Децентралізація тарифоутворення: нові правила гри

Головним поштовхом до масового перегляду розцінок стали законодавчі зміни. Після набуття чинності Закону №4777-ІХ повноваження щодо формування та встановлення тарифів перейшли від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), до місцевих громад. Отримавши право самостійно визначати вартість, органи місцевого самоврядування почали масово коригувати ціни для населення, зважаючи на реальні витрати та критичний стан підприємств.

Де вода коштує найдорожче: рейтинг

Після зміни правил тарифоутворення місцева влада в різних регіонах почала затверджувати нові розцінки, які в окремих містах перевищили попередні показники у 2-3 рази:

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Павлоград. Наразі це місто на Дніпропетровщині є абсолютним рекордсменом за рівнем цін — тариф для населення вже сягнув 113 грн за кубометр.

Тернопіль. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» запропонувало збільшити вартість послуг із 36,70 грн до майже 99 грн за кубометр через значні борги підприємства.

Ужгород. Проєкт нового тарифу передбачає підвищення вартості послуги до понад 96 грн за куб.

Кривий Ріг. Тут попередньо погодили рівень близько 78 грн за кубічний метр.

Луцьк. КП «Луцькводоканал» планує підняти тариф із 28 грн до 73 грн за кубометр.

Чернівці. Типовим прикладом подорожчання є Чернівці, де з 1 червня вартість централізованого водопостачання та водовідведення встановили на рівні 63,5 грн за кубометр. Попередній тариф, який діяв із 2022 року, становив близько 28 грн за куб. Переглядати ціну тривалий час заважали чинні обмеження.

Одеса. Філія «Інфоксводоканал» оприлюднила проєкт, який передбачає суттєвий перегляд вартості та підвищення ціни для населення майже у 2,7 раза.

У Києві та Львові остаточних рішень ще не ухвалено, однак експерти прогнозують, що коригування тарифів тут стане актуальним найближчим часом.

Чому влада пішла на такий крок

У місцевих радах та комунальних підприємствах пояснюють це підвищення економічними реаліями. Тарифи не змінювалися з 2021–2022 років, тоді як витрати водоканалів за цей час суттєво зросли. Керівники підприємств попереджають, що без перегляду розцінок водоканали припинять роботу через багатомільйонні борги перед енергетиками та нестачу коштів на зарплати.

Основними чинниками, що зумовили непопулярні рішення по всій Україні, стали подорожчання електроенергії. Водоканали є найбільшими споживачами електроенергії в містах, і саме ці витрати становлять значну частину собівартості послуг, зростання фонду оплати праці, логістика та матеріали — через інфляцію та складні логістичні умови в умовах війни зросли ціни на реагенти для очищення води, паливо для аварійних бригад, обладнання та запчастини. Робота підприємств також ускладнюється зносом мереж.

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