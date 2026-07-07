Тарифи на воду у Києві покривають лише 30% витрат "Київводоканалу": чи буде підвищення

Тарифи на воду у Києві / © УНІАН

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У Києві тарифи на водопостачання та водовідведення не переглядалися з 2022 року. Через це сьогодні вони компенсують лише частку фактичних витрат «Київводоканалу». Натомість в інших містах очікується суттєве подорожчання тарифів на воду.

Про це повідомив директор ГО «Інститут міста» Олександр Сергієнко для «Київ24».

Тарифи на воду у Києві не покривають реальних витрат «Київводоканалу»

Експерт наголосив, що підприємству наразі необхідне додаткове технічне оснащення — генератори, дизельні установки та системи накопичення енергії, аби підготуватися до можливих російських атак у зимовий період.

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Також підприємству потрібні додаткові кошти для стабільного контролю якості питної води в Києві.

Водночас у багатьох інших регіонах країни ситуація з платіжками за воду невдовзі зміниться.

«У переважній більшості міст України у липні тарифи на постачання холодної води та водовідведення суттєво зростуть. Подекуди кубометр води подорожчає вдвічі», — заявив Сергієнко.

Тарифи нині покривають близько 30% реальних потреб «Київводоканалу».

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Експерт також підкреслив, що Київ завжди мав і має фінансові резерви, аби допомагати «Київводоканалу» та тримати підприємство на плаву, але навіть це Сергієнко не називає виходом.

Зокрема, за словами керівника ГО «Інститут міста», Києву бракує коштів, аби забезпечити належну підготовку міста до зими. Наразі столиця чекатиме рішення від Кабміну.

Експерт додав, що прем’єр-міністерка Свириденко заявила про виділення Києву 10 млрд гривень на потреби міста, але столиця з цього нічого не отримала, адже гроші «переклали з однієї кишені в іншу».

Тарифи на світло з 1 червня: скільки платитимуть українці

Нагадаємо, що для українських побутових споживачів вартість електроенергії залишається незмінною. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, базовий тариф зафіксовано на рівні 4,32 грн за кіловат-годину щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

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Пільгові умови діятимуть під час опалювального сезону — з 1 жовтня до 30 квітня для будинків з електроопаленням та без газифікації. За споживання до 2 000 кВт-год на місяць вони сплачуватимуть знижену ціну — 2,64 грн за кВт-год, а за весь обсяг понад цей ліміт — стандартні 4,32 грн за кВт-год.

Власники тризонних лічильників платитимуть за диференційованими тарифами залежно від часу доби. У пікові години — 8:00–11:00 та 20:00–22:00 — ціна становитиме 6,48 грн за кВт-год, у напівпікові — з 7:00–8:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00 — 4,32 грн за кВт-год, а в нічний час — з 23:00 до 7:00 діятиме найнижчий тариф — 1,73 грн за кВт-год.

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