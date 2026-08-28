Тарифи на воду змінилися: хто у вересні отримає більші платіжки

Тарифи на воду

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У кількох містах України в серпні 2026 року зросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Тому вже у вересні, коли споживачі отримають рахунки за серпень, у платіжках будуть нові суми.

Водночас підвищення стосується не всієї України. Тарифи встановлюють на місцевому рівні, тому їхній розмір і дата зміни залежать від конкретного міста та водоканалу.

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Чому тарифи на воду тепер змінюють на місцевому рівні

Від 11 березня 2026 року змінився порядок встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

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На період воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування повноваження щодо встановлення тарифів для підприємств, які раніше регулювала НКРЕКП, передали органам місцевого самоврядування. У передбачених законом випадках відповідні рішення можуть ухвалювати військові адміністрації.

Саме тому тарифи можуть змінюватися в різних містах у різний час, а єдиного підвищення для всієї країни немає.

Де тарифи на воду зросли від 1 серпня

У Полтаві, Житомирі, Чернігові та Львові нові тарифи почали діяти від 1 серпня 2026 року. Отже, у вересневих платіжках за спожиті в серпні послуги жителі цих міст уже побачать нові ціни.

У Полтаві водопостачання коштує 46,80 грн за кубометр, а водовідведення — 36,91 грн. Разом — 83,71 грн за кубометр.

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У Житомирі загальна вартість водопостачання та водовідведення становить 82,23 грн за кубометр. До зміни тарифів обидві послуги разом коштували 37,53 грн.

У Чернігові за водопостачання потрібно платити 40,50 грн за кубометр, а за водовідведення — 37,21 грн. Загальна вартість становить 77,71 грн за кубометр. Раніше вона становила 30,91 грн.

У Львові загальний тариф зріс до 56,38 грн за кубометр. Із цієї суми 36,04 грн припадає на водопостачання, а 20,34 грн — на водовідведення. До 1 серпня обидві послуги разом коштували 25,88 грн за кубометр.

В Одесі нові тарифи діють від 15 серпня

Для споживачів «Інфоксводоканалу» тарифи змінилися не з початку місяця, а від 15 серпня 2026 року.

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Водопостачання коштує 36,708 грн за кубометр, а водовідведення — 28,836 грн. Загалом — 65,544 грн за кубометр.

Через те, що нові ціни почали діяти посеред місяця, серпневі нарахування мають особливість, послуги, спожиті до зміни тарифу та після неї, розраховуються за відповідними цінами. Тому у вересні одесити також можуть побачити у платіжках більші суми, однак серпневий рахунок ще не буде повністю розрахований за новим тарифом.

Що відбувається з тарифом на воду у Кропивницькому

Жителям Кропивницького поки що не слід орієнтуватися на суму 109,14 грн за кубометр як на вже чинний тариф. Саме таку загальну вартість водопостачання та водовідведення розрахувало підприємство «Дніпро-Кіровоград», 64,284 грн за кубометр за водопостачання та 44,856 грн — за водовідведення.

Однак це запропонований тариф. Для населення продовжує діяти загальний тариф 45,97 грн за кубометр, доки не буде ухвалено та введено в дію рішення про його зміну.

Отже, твердження, що у вересні жителі Кропивницького вже платитимуть 109,14 грн за кубометр, було б передчасним.

Чому вода дорожчає

Водоканали пояснюють необхідність перегляду тарифів зростанням витрат на роботу підприємств.

Значну частину собівартості водопостачання та водовідведення становить електроенергія. Вона необхідна для роботи насосних станцій, подачі води, відведення та очищення стоків. Також зросли витрати на реагенти для очищення води, паливо, ремонт і обслуговування мереж, матеріали та оплату праці.

При цьому витрати водоканалів відрізняються. Значення мають стан мереж, джерело водопостачання, відстань транспортування води, технологія її очищення та інші особливості роботи підприємства. Через це тарифи в різних містах суттєво різняться.

Чи підвищують тарифи на воду від 1 вересня по всій Україні

Загального підвищення тарифів на водувід 1 вересня 2026 року для всіх українців немає. Споживачі отримають рахунки за воду, використану в серпні, коли в окремих містах уже почали діяти нові тарифи.

Тому перевіряти потрібно тариф саме свого водоканалу та дату, з якої місцева влада ввела його в дію. Якщо в конкретному населеному пункті рішення про підвищення не ухвалювали, сам по собі початок вересня не означає автоматичного зростання вартості води.

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