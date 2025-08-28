Тарифи Трампа: Індія втратить вдвічі більше, ніж заробила на нафті з Росії

Нафта з Росії / © ТСН.ua

Реклама

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом тарифи на імпорт з Індії менш, ніж через рік здатні позбавити її набагато більшої суми, ніж вона заощадила за весь час війни в Україні внаслідок купівлі російської нафти з дисконтом.

Про це в середу, 27 серпня, пише Reuters з посиланням на оцінки аналітиків.

До розв’язаної Володимиром Путіним війни Індія практично не купувала нафту в Росії — постачання становило менше 1% індійського нафтового імпорту.

Реклама

Після того, як західні країни запровадили санкції та цінову стелю для російської нафти, вона почала продаватися з дисконтом, який зараз становить близько 7% до основних світових сортів, таких як Brent. У результаті за 3,5 роки Індія заощадила близько $17 млрд,

Але запроваджені Трампом 50% мита на товари з Індії можуть скоротити її експорт більш ніж на 40%, або майже на $37 млрд, підрахував аналітичний центр Global Trade Research Initiative (GTRI) у Делі. І це лише за поточний фінансовий рік, який розпочався у квітні та закінчиться у березні 2026 року.

Раніше встановлена Трампом «проста» 25% ставка мита була підвищена вдвічі як санкції за придбання російської нафти, яке Вашингтон називає «наживою».

«Американські споживачі купують індійські товари. Індія використовує ці долари для покупки зі знижкою російської нафти. Ця нафта переробляється і перепродається по всьому світу індійськими торгашами в союзі з мовчазними російськими партнерами, — написав у колонці в Financial Times радник Трампа з торгівлі та виробництва Пітер Наварро, мабуть, маючи на увазі „Роснефть“ і фонд United Capital Partners. — Водночас Росія привласнює тверду валюту для фінансування своєї військової машини в Україні».

Реклама

Міністр фінансів Скотт Бессент нещодавно заявив CNBC, що Індія збільшила закупівлі дешевої російської нафти з менш ніж 1% перед війною в Україні до 42% від свого сукупного імпорту. Такі дії він протиставив Китаю, найбільшому її покупцю, у якого частка зросла за той самий час, за його словами, із 13 до 16%.

Бессент заявив: «Індія просто наживається. Вони займаються перепродажем. Те, що я назвав би індійським арбітражем — купівля дешевої російської нафти і перепродаж її як продукту переробки, з’явилося щойно, під час війни, і це неприйнятно».

Нагадаємо, у неділю, 24 серпня, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім не виключає запровадження нових санкцій проти Росії з метою тиску на президента Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні.

Як свідчить останнє опитування Reuters/Ipsos, більшість американців підтримують запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії як спосіб тиску на Москву, щоб вона припинила війну в Україні.