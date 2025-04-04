Тарифи Трампа: за один день рекордно збідніли Маск, Цукерберг та китайські бізнесмени

Ілон Маск / © Associated Press

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Після оголошення Дональдом Трампом про запровадження нових мит США світові фінансові ринки різко впали.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки 500 найбагатших людей планети за день скоротились на 208 мільярдів доларів, що стало четвертим за величиною одноденним падінням від 2012 року.

Найбільших втрат зазнали мільярдери зі США, особливо це вплинуло на акції технологічних гігантів. Зокрема, засновник Meta Марк Цукерберг втратив 17,9 млрд доларів через 9% падіння акцій його компанії. Подібна ситуація у Джеффа Безоса. Через зниження акцій Amazon на 9% він втратив 15,9 млрд доларів.

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Ілон Маск втратив за один день 11 млрд доларів, а загалом від початку року він скоротив свої статки на 110 млрд доларів.

Крім американських мільярдерів, статки також скоротилися у багатіїв з інших країн, які активно вели торгівлю зі США. Канадський мільярдер та власник Shopify Тобі Лютке втратив 1,5 млрд доларів через падіння акцій на 20%.

Не уникнула удару і найбагатша людина Європи. Власник LVMH Бернар Арно втратив 6 млрд доларів. Причиною стало рішення ЄС відповісти на тарифи Трампа запровадженням мит до 20% на експорт предметів розкоші та алкоголю до США.

Також втрат зазнали і китайські бізнесмени. Засновник китайського виробника взуття Huali Group Чжан Цун’юань втратив понад 13% вартості компанії, що еквівалентно 1,2 млрд доларів особистих втрат. Усе через 34% мита Трампа на імпорт з Китаю.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на товари з усього світу, які ввозитимуться до Сполучених Штатів.

На початку своєї промови Трамп пообіцяв зробити США «багатими знову».

Трамп зазначив, що США більше не можуть дозволити собі утримувати торговельний дефіцит з іншими країнами, припускаючи, що США надто довго їх субсидували.

«Ми дбаємо про країни в усьому світі», — сказав він і додав, що настав час США подбати про свій народ.

Базова митна ставка на імпорт усіх іноземних товарів до США становитиме 10%. Такою вона буде для Великої Британії, Бразилії, Австралії, Туреччини, України та багатьох інших країн. Для країн Євросоюзу вона становитиме 20%, для Китаю — 34%, для Південної Кореї — 25%, для Японії — 24%, для Індії — 26%.

Рекордними є ставки для Камбоджі (49%), В’єтнаму (46%) та Шрі-Ланки (44%).

У таблиці, яку показав Трамп, вказано, що мита на американські товари у Камбоджі становлять 97%, і це є найвищим показником у списку торговельних партнерів США. У ЄС ця ставка сягає, за даними США, 39%, у Китаї — 67%, у Японії — 46%.