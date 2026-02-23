ТСН у соціальних мережах

«Те, що я бачу щодня, — це не страх, а рішучість». Голова ДТЕК Тімченко про роботу енергетиків в умовах атак

Енергетики компанії ДТЕК працюють в морози і під ризиком нових ударів усуваючи наслідки обстрілів та повертаючи людям світло.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю американському виданню The Press Democrat.

Він розповів, що війна завдала значної шкоди електростанціям країни. Бригади енергетиків працюють вдень і вночі, щоб усувати пошкодження, часто ризикуючи власною безпекою.

«Те, що я бачу щодня, — це не страх, а рішучість. Люди повертаються до роботи після безсонних ночей під час атак, працюють у мороз і під ризиком нових ударів. І попри все — щодня знову виходять на зміну», - наголосив Тімченко.

Нагадаємо, на безпековій конференції у Мюнхені Тімченко обговорив зі світовими лідерами посилення безпеки української енергосистеми.

