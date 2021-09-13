Телефонне шахрайство: як зберегти свої гроші та не потрапити на гачок ошуканців

Телефонне шахрайство: як зберегти свої гроші та не потрапити на гачок ошуканців

Найчастіше телефонні шахраї "працюють" по відпрацьованій схемі, а звичайні українці залишаються без власних та кредитних коштів.

Багато людей постраждали від телефонних шахраїв, які за допомогою своїх схем залишають без копійчини. Навички одразу розуміти, що маєте справу з шахраями - важливі для кожного українця.

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Як зазначають у Національному банку України, у разі телефонного шахрайства переконують жертву повідомити особисту, фінансову чи конфіденційну інформацію або переказати гроші.

Ким найчастіше називаються телефонні шахраї:

Працівниками банку;

Працівниками НБУ, Пенсійного фонду, Фіскальної служби;

Працівниками поліції або комунальних служб;

Працівниками мобільного оператора;

Покупцем вашого товару тощо.

Що потрібно шахраю:

Реквізити платіжної картки;

Паролі, коди банків та мобільних операторів;

Кодові слова;

Зняти ліміти з картки жертви або переконати жертву здійснити переказ коштів на свою користь.

Типові сценарії телефонного шахрайства

1 сценарій: "Ваша картка заблокована"

Шахрай маскується під працівника банку і просить надати інформацію: реквізити картки, одноразові паролі. Також під час розмови шахрай може переконувати здійснити перерахунок коштів або зняти ліміт по картці. Важливо пам'ятати, що працівники банку ніколи не телефонують, аби дізнатися зазначену інформацію.

2 сценарій: "Мамо, я в поліції або у лікарні"

Вночі телефонує нібито представник правоохоронних органів і повідомляє, що ваш родич в поліції за бійку, ДТП, крадіжку тощо. Аби його визволити - вам необхідно сплатити кошти (перерахувати грошову компенсацію постраждалому/слідчому/лікарю чи судді тощо). Для переконливості шахрай передає слухавку нібито родичеві, який жалібним голосом пояснює, що сталася біда. Перед тим, як віддавати, сплачувати чи переказувати кошти, зателефонуйте своєму родичу та запитайте, як у нього справи.

3 сценарій: "Ви виграли автомобіль, квартиру, мільйон тощо"

Жертві надходить SMS-повідомлення щодо виграшу, більше деталей обіцяють на сайті або за телефоном. Людина телефонує за вказаним номером, де їй пояснюють: щоб отримати свій приз, необхідно сплатити податок у розмірі 1% від його вартості. Для переконливості шахраї можуть створити сайт, на якому є вся інформація щодо "акції" та відгуки попередніх переможців. Пам’ятайте: податки не перераховує отримувач виграшу (вони утримуються з суми виграшу через її зменшення на суму податків).

Як зрозуміти, що ви розмовляєте з шахраями:

у вас запитують термін дії картки, номер на звороті картки (три цифри), паролі, коди банків та мобільних операторів;

обіцяють легкі гроші (несподіваний виграш);

керують в телефонній розмові вашими діями (направляють до терміналу чи банкомату);

просять сфотографувати та переслати/надати фото платіжної картки;

лякають, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок;

просять перейти за посиланням та зазначити всі персональні дані та реквізити платіжної картки.

Що робити, якщо випадково повідомили шахраю реквізити картки та паролі

Негайно заблокуйте картку. Телефонуйте на гарячу лінію банку, вказану на звороті картки або через інтернет-банкінг);

Зверніться до Кіберполіції онлайн за посиланням.

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