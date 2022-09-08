Темпи інфляції уповільнюються, до кінця року тенденція триватиме – Мінекономіки України

Темпи інфляції в Україні зменшуються другий місяць поспіль, що є важливим позитивним сигналом для споживачів та підприємств.

Цьогорічна рекордно висока інфляція є світовою тенденцією, у країнах Євросоюзу вона сягає 9,1%.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

"Що стосується України, то інфляція спричинена двома факторами – специфічним внутрішнім і зовнішнім. Так, частково інфляція є імпортованою, адже ми купуємо дорогі енергоресурси – газ, нафтопродукти – і високі світові ціни на них відображаються на цінах в Україні", – зазначив Кудін.

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Головним інфляційним фактором є війна, через яку скоротилась пропозиція товарів внаслідок зменшення виробництва, а також зросли витрати через порушення логістики, руйнування виробничих фондів, виробничих ланцюгів та інші суто воєнні негативні наслідки, відповідно це спричиняє підвищення цін.

У Мінекономіки кажуть, що інфляційна динаміка в Україні покращується.

"Ми прогнозуємо, що вона продовжить уповільнюватись і до кінця року, хоча звичайно сезонні прояви прискорення на окремих сегментах ринку матимуть місце", – додав Кудін.

Підставою для оптимістичного прогнозу є зниження світових цін на нафту і нафтопродукти, які, зокрема, в серпні впали на 10% і продовжують знижуватися. А також зниження світових цін на продовольство пʼять місяців поспіль. Це має позитивно позначитися і на цінах в Україні. Так, в серпні найбільше здешевшали сезонні овочі (картопля, буряк, капуста, морква) – на 25-45%, впали ціни на скраплений газ для автівок – у середньому на 10,4%, на дизель – на 3,4%.

Раніше стало відомо, що Кабмін України очікує, що 2023 року курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін становитиме 30,6%.

Згідно з макропрогнозом, на початку 2023 року курс долара буде 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за долар. ВВП України наступного року зросте на 4,6%.

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