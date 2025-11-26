ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
2 хв

Тепло чи вода: за які комунальні послуги українці боргують найбільше 2025 року

Комунальні борги перетворилися на національну проблему: 476 тисяч проваджень залишаються в Реєстрі без реального стягнення.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Комуналка

Комуналка / © ТСН

Станом на початок листопада 2025 року в Україні зафіксовано майже 800 тисяч активних боргів за комунальні послуги, проте 60% справ уже зайшли у глухий кут, оскільки виконавці не змогли стягнути заборгованість.

Про це пише аналітичний ресурс «Опендатабот».

За даними ресурсу, в Україні зафіксовано 794 604 активні борги за комунальні послуги. Незважаючи на цю вражаючу цифру, більшість цих виконавчих проваджень фактично зайшли у глухий кут. А саме, 60% справ, або понад 476 тисяч, вже завершені без реального стягнення заборгованості.

Борги так і залишилися в Реєстрі, але виконавці просто не змогли стягнути кошти. Загалом цьогоріч було відкрито 194 тисячі нових проваджень, з яких дві третини (132 578) досі залишаються відкритими.

Найбільшу заборгованість за комуналку зафіксовано у двох великих областях:

  • Харківська область: 47,9 тисячі проваджень.

  • Дніпропетровська область: 45,4 тисячі проваджень.

Решта регіонів відстають із значним відривом, серед них: Миколаївська (11,9 тис.), Полтавська (11,3 тис.) та Сумська (8,5 тис.).

За що українці боргують найбільше

Аналіз структури комунальних боргів показує, що найбільша кількість проваджень відкрита за теплопостачання — на цю статтю припадає 40% усіх випадків несплати у 2025 році. Далі йдуть:

  1. Водопостачання (18%).

  2. Газопостачання (15%).

  3. Житлове обслуговування (10%).

  4. На вивіз сміття та електроенергію припадає по 8% і 6% відповідно.

За віковими категоріями, найбільше виконавчих проваджень відкрито проти людей віком 46-60 років — це майже 36% усіх випадків. Кожен четвертий борг припадає на пенсіонерів. Варто зазначити, що понад половину нових проваджень (55%) у поточному році було відкрито проти жінок.

«Антирекорд належить 71-річній пенсіонерці з Миколаївщини, проти якої лише за цей рік відкрили 28 проваджень за борги за електроенергію. Усі вони були завершені через неможливість стягнення», — повідомляє «Опендатабот».

Раніше ми писали про те, кому з бюджетників підвищать зарплати 2026 року. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie