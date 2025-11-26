Тепло чи вода: за які комунальні послуги українці боргують найбільше 2025 року

Комуналка / © ТСН

Станом на початок листопада 2025 року в Україні зафіксовано майже 800 тисяч активних боргів за комунальні послуги, проте 60% справ уже зайшли у глухий кут, оскільки виконавці не змогли стягнути заборгованість.

Про це пише аналітичний ресурс «Опендатабот».

За даними ресурсу, в Україні зафіксовано 794 604 активні борги за комунальні послуги. Незважаючи на цю вражаючу цифру, більшість цих виконавчих проваджень фактично зайшли у глухий кут. А саме, 60% справ, або понад 476 тисяч, вже завершені без реального стягнення заборгованості.

Борги так і залишилися в Реєстрі, але виконавці просто не змогли стягнути кошти. Загалом цьогоріч було відкрито 194 тисячі нових проваджень, з яких дві третини (132 578) досі залишаються відкритими.

Найбільшу заборгованість за комуналку зафіксовано у двох великих областях:

Харківська область: 47,9 тисячі проваджень.

Дніпропетровська область: 45,4 тисячі проваджень.

Решта регіонів відстають із значним відривом, серед них: Миколаївська (11,9 тис.), Полтавська (11,3 тис.) та Сумська (8,5 тис.).

За що українці боргують найбільше

Аналіз структури комунальних боргів показує, що найбільша кількість проваджень відкрита за теплопостачання — на цю статтю припадає 40% усіх випадків несплати у 2025 році. Далі йдуть:

Водопостачання (18%). Газопостачання (15%). Житлове обслуговування (10%). На вивіз сміття та електроенергію припадає по 8% і 6% відповідно.

За віковими категоріями, найбільше виконавчих проваджень відкрито проти людей віком 46-60 років — це майже 36% усіх випадків. Кожен четвертий борг припадає на пенсіонерів. Варто зазначити, що понад половину нових проваджень (55%) у поточному році було відкрито проти жінок.

«Антирекорд належить 71-річній пенсіонерці з Миколаївщини, проти якої лише за цей рік відкрили 28 проваджень за борги за електроенергію. Усі вони були завершені через неможливість стягнення», — повідомляє «Опендатабот».

