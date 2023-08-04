Теракт на Каховській ГЕС: за втрачений врожай українці можуть отримати до 100 000 грн компенсації

За кожну сотку земельної ділянки затопленого приватного городу передбачено виплати у розмірі 3300 грн.

Внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС було затоплено земельні ділянки із приватними городами українців у Херсонській та Миколаївській областях. Уряд передбачив виплату компенсацій за втрачений врожай.

Як повідомив у п’ятницю, 4 серпня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, за кожну сотку земельної ділянки приватного городу планують виплатити 3 300 грн.

“На порядку денному сьогодні маємо рішення щодо виплат людям в Херсонській та Миколаївській областях, які втратили свої врожаї через російський теракт на Каховській ГЕС. Внаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило й люди втратили свої городи та врожай. Будемо допомагати", – зазначив глава уряду.

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Максимальна сума допомоги за втрачений врожай становитиме до 100 тисяч гривень.

На ці потреби Херсонській та Миколаївській областям буде виділено 271 млн грн.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області, поряд із Нікополем, українці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища, яке на початку червня підірвали російські загарбники.

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