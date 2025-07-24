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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Тест високооктанових бензинів – «100-й» чи «95-й» з понтами?

Після недавнього ажіотажу з вступом в дію закону № 3769-IX про введення нормативу на додавання біоетанолу в бензин А-95, попит на високооктанові бензини А-100 та А-98 виріс до нечуваних для країни об’ємів. 

Тест високооктанових бензинів – «100-й» чи «95-й» з понтами?

Розібралися в питанні експерти Інституту споживчих експертиз, які провели масштабну перевірку найдорожчого пального на АЗС і перевіривши його в сертифікованій лабораторії.

Дослідження зразків «високооктану» відбулася майже всіх мережах, які продають цей вид бензину. До складу перевірених увійшли як найбільші всеукраїнські мережі  (WOG, SOCAR, ОККО, UPG), так і серйозні регіональні гравці (потужна столична мережа KLO, чисельна мережа у Дніпрі та Дніпропетровській області VOSTOKGAZ, полтавська BVS, а також добре знані киянами станції GRAND PETROL). 

Експерти почали із замірів октанового числа, яке є чи не основним показником якості для цього типу пального. Серед «сотих» бензинів найбільше значення октанового числа зафіксоване у зразків, придбаних в мережі SOCAR та WOG, відповідно, 101,4 та 100,9 одиниць. Відмінний результат також у фірмового F100 KLO (100,5 од.). За таких показників октанового числа віддача двигуна на повну потужність забезпечена. 98-й бензин теж перевершив сподівання експертів -  GRAND PETROL і BVS (марковані на стелі саме як 98-й) теж мають запас, а високооктановий бензин у мережі VOSTOKGAZ взагалі має октан 100. 

Далі поміряли вміст сірки – її в такому бензині повинен бути мінімум. Майже відсутня шкідлива сірка була у зразках WOG - 3 мг/кг, та SOCAR – 4 мг/кг. Майже вдвічі нижче нормативу виявилося у KLO та VOSTOKGAZ – всього по 5 мг/кг. 

Також перевірили вміст етанолу, його майже у всіх учасників виявлено не було. 

У мережі ОККО та UPG високооктан теж не мав порушень, але показники впритул наблизилися до граничних норм. Зокрема, октанове число в обох мережах «застигло» на відмітці рівно 100. Також в зразку UPG виявлено незначну кількість біоетанолу – 0,5%. Це вкладається в норматив – до 5%, але це вже не повна відсутність.

За підсумками тесту директор Інституту Юрій Чорнобривець зазначив, що «високооктанові бензини в мережах АЗС України є дійсно заводським продуктом, без втручання в його склад і модифікацій «на місцях». 

Дата публікації
Кількість переглядів
59
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