Тест високооктанових бензинів – «100-й» чи «95-й» з понтами?

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Розібралися в питанні експерти Інституту споживчих експертиз, які провели масштабну перевірку найдорожчого пального на АЗС і перевіривши його в сертифікованій лабораторії.

Дослідження зразків «високооктану» відбулася майже всіх мережах, які продають цей вид бензину. До складу перевірених увійшли як найбільші всеукраїнські мережі (WOG, SOCAR, ОККО, UPG), так і серйозні регіональні гравці (потужна столична мережа KLO, чисельна мережа у Дніпрі та Дніпропетровській області VOSTOKGAZ, полтавська BVS, а також добре знані киянами станції GRAND PETROL).

Експерти почали із замірів октанового числа, яке є чи не основним показником якості для цього типу пального. Серед «сотих» бензинів найбільше значення октанового числа зафіксоване у зразків, придбаних в мережі SOCAR та WOG, відповідно, 101,4 та 100,9 одиниць. Відмінний результат також у фірмового F100 KLO (100,5 од.). За таких показників октанового числа віддача двигуна на повну потужність забезпечена. 98-й бензин теж перевершив сподівання експертів - GRAND PETROL і BVS (марковані на стелі саме як 98-й) теж мають запас, а високооктановий бензин у мережі VOSTOKGAZ взагалі має октан 100.

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Далі поміряли вміст сірки – її в такому бензині повинен бути мінімум. Майже відсутня шкідлива сірка була у зразках WOG - 3 мг/кг, та SOCAR – 4 мг/кг. Майже вдвічі нижче нормативу виявилося у KLO та VOSTOKGAZ – всього по 5 мг/кг.

Також перевірили вміст етанолу, його майже у всіх учасників виявлено не було.

У мережі ОККО та UPG високооктан теж не мав порушень, але показники впритул наблизилися до граничних норм. Зокрема, октанове число в обох мережах «застигло» на відмітці рівно 100. Також в зразку UPG виявлено незначну кількість біоетанолу – 0,5%. Це вкладається в норматив – до 5%, але це вже не повна відсутність.

За підсумками тесту директор Інституту Юрій Чорнобривець зазначив, що «високооктанові бензини в мережах АЗС України є дійсно заводським продуктом, без втручання в його склад і модифікацій «на місцях».

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