Ті, хто захищає, і ті, хто працює на захист: Зеленський - про нову економічну доктрину

Ті, хто захищає, і ті, хто працює на захист: Зеленський - про нову економічну доктрину

Зеленський запевнив, що в Україні більше не буде тіньової частини економічного життя.

Президент Володимир Зеленський розповів, якою буде економічна політика України під час війни і після повернення миру.

Про це глава держава сказав у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 10 червня.

Він закликав українців звикати до того, що у суспільстві можуть бути тільки дві частини: ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист.

Президент вважає, що це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, чи тієї чи іншої політичної позиції.

"Ми просто не можемо собі дозволити, щоб у країні залишалася тіньова частина економічного життя. Я розумію, що у частині наших регіонів зараз будь-яка економічна активність – офіційна чи неофіційна – є питанням виживання.

Якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить", – сказав Зеленський.

За його словами, йдеться про офіційну зайнятість, сплату податків, максимальне розширення економічних можливостей в Україні на легальному ґрунті і повну модернізацію державних інституцій.

"Всі, хто працює в українській політиці, хто впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що тіньового у нашій країні більше не буде", – запевнив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський поспілкувався з Еммануелем Макроном і обговорив безпекові гарантії та шлях України до ЄС.

Успіхи на фронті, битва за Сєвєродонецьк і розмова з Макроном: звернення Зеленського за 9 червня

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