Тімченко для CNN: переживши найважчу зиму, ДТЕК інвестує в нову енергосистему

Про це він заявив в інтервʼю американському каналу CNN.

Він розповів, що ДТЕК окрім ремонтів думає про середньо- та довгострокову перспективу. Зокрема, про будівництво більш стійкої генерації та розвиток систем накопичення енергії.

Він нагадав, що в 2025 році ДТЕК побудував найбільшу систему зберігання енергії для підвищення стійкості енергосистеми і компанія продовжує розвивати нові проєкти.

«Фактично наше стратегічне завдання — створити абсолютно нову енергосистему: більш цифрову, сучасну, щоб ми більше не повторювали тієї зими, яку щойно пережили», - підкреслив очільник ДТЕК.

Нагадаємо, у вересні 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова ввів в експлуатацію 200 МВт установок зберігання енергії, створених у партнерстві з американською компанією Fluence. Загальна вартість проєкту склала 125 млн євро.