Тимофій Милованов: "Стартова ціна Президент-Готелю відповідає ринковим реаліям"

Оцінка вартості активів київського "Президент-Готелю", проведена радником із приватизації Concorde Capital, а також встановлена стартова ціна аукціону в 390 млн грн, повністю відповідає ринку та реальному стану активу на сьогоднішній день.

Такою думкою поділився колишній міністр економічного розвитку України та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у коментарі для "РБК-Україна".

“Що стосується стартової ціни, яку визначив Concorde Capital, вона повністю відповідає стану готелю та ринковим реаліям, це адекватна оцінка від фахівців за результатами аудитів. Якщо ж на аукціоні ціна додатково зросте, це буде великим успіхом”, — зазначає Милованов.

За словами економіста, приватизація дозволить "Президент-Готелю" провести давно необхідну модернізацію та ремонт, на проведення яких у державного власника хронічно не вистачало ресурсів.

“Готель давно потребує оновлення, яке зможе забезпечити ефективний власник. Нинішній стан будівлі потребує серйозних приватних інвестицій”, — вважає ексміністр.

За словами радника із приватизації Concorde Capital, немає необхідності й надалі утримувати "Президент-Готель" у держвласності, оскільки об'єкт не має стратегічного значення.

"Сьогодні готель перебуває у стані, що потребує суттєвих інвестицій. А в найближчому майбутньому він може посісти значне місце на готельній карті Києва саме завдяки залученню необхідних інвестицій через приватизацію. І на всіх етапах — від ремонту до подальшого операційного управління — це дозволить забезпечити роботою сотні фахівців", — зазначив генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа.

Зручне розташування та дефіцит на київському ринку готельного бізнесу, на думку Милованова, дозволить залучити покупців на аукціон.

“Упевнений, покупці точно знайдуться, адже це є перспективний бізнес. У Києві брак хороших готелів, навіть якщо порівнювати із сусідніми столицями. Можливо, ми навіть побачимо на торгах представників міжнародних готельних мереж”, — додав Тимофій Милованов.

"Президент-Готель" — чотиризірковий готельно-ресторанний комплекс у Києві. Комплекс належить державному ПрАТ "Президент-Готель" та перебуває у довгостроковій оренді ТОВ БК "Квадр" до 2034 року.

Нагадаємо, раніше робилися три спроби приватизації "Президент-Готелю" — у 2010, 2015 та 2017 роках, проте всі вони виявилися невдалими.

ПрАТ "Президент-готель" входить до переліку об'єктів великої приватизації.