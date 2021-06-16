Тимошенко: Доходи бюджету від приватизації зростуть у 4 рази — до 12 млрд грн

Він наголосив, що слова "приватизація" лякатись не треба.

Збільшення доходів від приватизації у 2021 році в 4 рази, до 12 млрд гривен.

Це анонсував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на форумі "Україна. 30".

За його словами, зріст находжень від приватизації у 2018 році становив 1,2%, у 2019 — 3,1%, а у 2020 — 350%.

Він також підкреслив, що слова "приватизація" лякатись не треба. На продаж виставляються різні об'єкти — готелі, споруди, недобудови та навіть в'язниці. Йдеться про ті об'єкти, які упродовж багатьох років були або "корупційною годівницею", або ніяк не використовувалися державою, або це непрофільні активи. За його словами, загалом це сотні об'єктів.

"Вони або неприбуткові, або взагалі стоять 5-10-15 років, і з ними нічого не відбувається. Держава повинна на цьому заробляти. Саме тому такі непрофільні активи будуть передаватись до Фонду держмайна для подальшої приватизації", — підкреслив Тимошенко.

Як приклад він навів готелі "Власта" у Львові, "Братислава" у Кривому Розі та "Козацький" у Києві, що належать Міноборони та не приносять прибутку. Станом на зараз уже почалася робота щодо передачі їх до Фонду держмайна з метою продажу.

Ще один із прикладів - рекреаційний центр у селі Майдан на Львівщині та оздоровчий комплекс "Сосновий бір" у Ворзелі під Києвом. Ці об'єкти належать ДФС України.

"Фактично податківці мали можливість відпочивати, кататись на лижах у своєму комплексі. Навіщо їм це?" — сказав Тимошенко.

Буде приватизована споруда на перетині вулиць Саксаганського та Великої Васильківської у Києві, що належить Міністерству молоді та спорту та ніяк не використовується 15 років.

Як приклад успішної приватизації заступник голови Офісу президента назвав продаж минулого року готелю "Дніпро" у Києві. Ціна перевищила стартову у 14 разів, в результаті держава заробила 1,111 млрд гривень.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання